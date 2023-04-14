Кардиолог Новиков перечислил губительные для сердца привычки

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проблемы с сердцем

Кардиолог Егор Новиков: злоупотребление солью и сидячее времяпровождение плохо сказываются на сердце.

Кардиолог Новиков напомнил в интервью, что болезни сердца возглавляют список причин смертности во всем мире. Врач обратил внимание на то, что здоровье сердца часто губят рутинные привычки. Одной из них он назвал пристрастие к большому количеству соли в повседневном питании.

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«Прежде всего, нельзя злоупотреблять солью. Соленые продукты повышают риск развития гипертонической болезни и других сердечно-сосудистых патологий», - сказал кардиолог Егор Новиков изданию «АиФ».

Также добавил эксперт, для сердечно-сосудистой системы губителен недостаток движения. По словам специалиста, при сидячем образе жизни слабеют практически все мышцы организма, включая сердечную. Низкая физическая активность означает, что в организме плохо осуществляется кровообращение и снабжение органов и тканей кислородом – с этим, в свою очередь, тесно связан риск возникновения гипертонии, ишемической болезни.

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«Полезны хотя бы полчаса умеренной физической активности в день», - подчеркнул врач-кардиолог.

Помимо этого, Новиков перечислил другие губительные для сердца привычки.
  • Курение.
  • Отсутствие контроля уровней сахара, холестерина в крови.
  • Спокойное отношение к лишнему весу нежелание худеть.
  • Регулярные недосыпы.
  • Избыточные реакции на стресс, неспособность противостоять ему.
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Егор Новиков
Егор Новиков
ЗОЖ
врач-кардиолог
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Теги : здоровье сердца, вредные привычки, Егор Новиков