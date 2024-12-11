Врач Гайдина рассказала, когда термобелье может стать опасным для мужчин

Врач Гайдина рассказала, что термобелье может стать опасным для мужчин из-за его способности вызывать перегрев. Если, например, мужчина надевает такое белье, но лишь недолго идет по улице, а затем вновь оказывается в тепле, метро или офисе, он может подвергнуться перегреву, предупредила эксперт.По слова врача, репродуктивные органы мужчин должны находиться в немного охлажденной обстановке по сравнению с температурой тела. Перегрев в области малого таза, вызванный термобельем, способен негативно влиять на репродуктивные функции, нарушать сперматогенез. Помимо этого возникает вероятность появления опрелостей, контактного дерматита, других дерматологических проблем.В то же время, добавила Гайдина, тем, кто проводит много времени на улице в условиях холода, ветра и влажности, термобелье необходимо, так как оно защищает от переохлаждения, которое грозит развитием острых респираторных заболеваний, проблем с мочеполовой системой.Мужчинам, которые после долгого ношения термобелья или после пребывания на холоде без него, начали ощущать боль при мочеиспускании или дискомфорт в области таза, необходимо срочно обращаться к врачу, приводит слова специалиста издание Life.ru Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения могут вызывать внезапные судороги в ногах.

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