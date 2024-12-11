Врач Гайдина рассказала, когда термобелье может стать опасным для мужчин

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мужчина на улице зимой

Спасающее от холода термобелье может неожиданным образом вредить мужскому здоровью, сообщила врач Татьяна Гайдина.

Врач Гайдина рассказала, что термобелье может стать опасным для мужчин из-за его способности вызывать перегрев. Если, например, мужчина надевает такое белье, но лишь недолго идет по улице, а затем вновь оказывается в тепле, метро или офисе, он может подвергнуться перегреву, предупредила эксперт.

По слова врача, репродуктивные органы мужчин должны находиться в немного охлажденной обстановке по сравнению с температурой тела. Перегрев в области малого таза, вызванный термобельем, способен негативно влиять на репродуктивные функции, нарушать сперматогенез. Помимо этого возникает вероятность появления опрелостей, контактного дерматита, других дерматологических проблем.

В то же время, добавила Гайдина, тем, кто проводит много времени на улице в условиях холода, ветра и влажности, термобелье необходимо, так как оно защищает от переохлаждения, которое грозит развитием острых респираторных заболеваний, проблем с мочеполовой системой.

Мужчинам, которые после долгого ношения термобелья или после пребывания на холоде без него, начали ощущать боль при мочеиспускании или дискомфорт в области таза, необходимо срочно обращаться к врачу, приводит слова специалиста издание Life.ru.

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Татьяна Гайдина
Татьяна Гайдина
Здоровье
дерматолог, венеролог, кандидат медицинских наук
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Теги : мужское здоровье, зима, Татьяна Гайдина
Врач Гайдина рассказала, когда термобелье может стать опасным для мужчин
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