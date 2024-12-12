Повышение давления и вспыльчивость: эндокринолог назвала признаки дефицита тестостерона

«Страдает и психоэмоциональный фон: при низком уровне тестостерона мужчины становятся более вспыльчивыми и ленивыми», - приводит слова врача « Москва 24 ».

Эндокринолог Делова сообщила, что дефицит тестостерона негативно отражается на состоянии многих систем организма. В частности, он может вызывать неблагоприятные изменения гормонального баланса, ухудшать работу щитовидной железы и половых органов. При нехватке тестостерона начинаются сбои сексуальной функции, предупредила врач.Также эндокринолог назвала другие признаки дефицита тестостерона. Делова обратила внимание, что его выработка определенным образом воздействует на сердечно-сосудистую систему, и если она недостаточна, люди становятся склонными к повышению давления.Делова обратила внимание, что проблема дефицита тестостерона у мужчин часто возникает в тесной связи с ожирением. По словам врача, низкий уровень тестостерона нередко обуславливается дефицитом физической активности, из-за которого развивается ожирение. При излишках жира тот тестостерон, который вырабатывается, начинает перерабатываться в эстрогены. В результате у мужчин развивается женский тип полноты, когда «растут» бедра и грудь.Медик добавила, что питание, которое негативно влияет на печень, тоже способствует возникновению дефицита тестостерона. Увлеченность переработанными продуктами, фастфудом, плохо сказывается и на печени, которая вырабатывает вещества, играющие роль переносчиков тестостерона. Из-за повышенной нагрузки, вызванной такой едой, орган не успевает синтезировать их в нужном количестве.Дефицит витаминов и микроэлементов, частые стрессы – это тоже факторы, снижающие выработку тестостерона.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что с ношением термобелья связаны определенные риски для мужского здоровья

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