Доктор Малышева объяснила, что делать при высоком и не снижаемом лекарствами давлении
Проблема повышенного кровяного давления, которое не снижается лекарствами, требует определенных мер. Что нужно делать в этом случае, рассказала Елена Малышева.
Доктор Малышева напомнила россиянам, что стойкое повышенное давление представляет серьезную угрозу для человеческой жизни из-за возможных последствий.
«Если высокое давление держится на протяжении долгого времени, это может привести к инсульту», - предупредила врач и телеведущая.
На съемках программы «Жить здорово!» Елена Малышева объяснила, что делать при высоком и не снижаемом лекарствами давлении. Медик рассказала, что подобная проблема бывает обусловлена нарушениями в работе внутренних органов, например, почек. Доктор наук подчеркнула, что если артериальное давление остается высоким после приема двух таблеток, значит, нужно обязательно проверять состояние организма.
«Если на двух таблетках давление не купируется, и врач вынужден назначать дополнительные лекарства, он обязан вас проверить», добавила специалистка.
Что нужно проверить при постоянно высоком давлении. По словам Малышевой, в этом случае следует обследовать почки. Кроме того, нужно удостовериться, что нет тромба, сдать анализы на содержание холестерина.
Людям, у которых возникает стойкое повышенное давление, необходимо регулярно наблюдаться у кардиолога, постулировала эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-гастроэнтерологом Антоном Загайновым были названы продукты, помогающие снижать высокое кровяное давление.
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Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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