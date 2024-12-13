Доктор Малышева объяснила, что делать при высоком и не снижаемом лекарствами давлении

«Если высокое давление держится на протяжении долгого времени, это может привести к инсульту», - предупредила врач и телеведущая.

«Если на двух таблетках давление не купируется, и врач вынужден назначать дополнительные лекарства, он обязан вас проверить», добавила специалистка.

Доктор Малышева напомнила россиянам, что стойкое повышенное давление представляет серьезную угрозу для человеческой жизни из-за возможных последствий.На съемках программы «Жить здорово!» Елена Малышева объяснила, что делать при высоком и не снижаемом лекарствами давлении. Медик рассказала, что подобная проблема бывает обусловлена нарушениями в работе внутренних органов, например, почек. Доктор наук подчеркнула, что если артериальное давление остается высоким после приема двух таблеток, значит, нужно обязательно проверять состояние организма.По словам Малышевой, в этом случае следует обследовать почки. Кроме того, нужно удостовериться, что нет тромба, сдать анализы на содержание холестерина.Людям, у которых возникает стойкое повышенное давление, необходимо регулярно наблюдаться у кардиолога, постулировала эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-гастроэнтерологом Антоном Загайновым были названы продукты , помогающие снижать высокое кровяное давление.

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