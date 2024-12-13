Дефицит магния опасен для сердца и психики: врач рассказала, как его восполнить

«Нехватка магния способна вызывать проблемы с сердцем, поскольку он поддерживает работу мышечных волокон и сосудов. Если элемента мало, риск развития тяжелых аритмий, тромбозов и атеросклеротических бляшек значительно повышается», - констатировала Светлана Кораблева.

«Элемент не синтезируется в организме и поступает туда только с пищей. Следует употреблять необжаренные тыквенные семечки, кунжут, зеленые салаты, пшеничные отруби, а также пить содержащую магний воду».

Магний – один из важнейших элементов для человеческого организма, его достаточное получение помогает находиться в хорошей физической форме, сохранять здоровую психику. Врач Кораблева отметила в интервью «Доктору 24», что магний участвует в ферментативных реакциях, которые происходят в нервной и мышечной системах, а также в костях; помимо того, задействуется в липидном и углеводном обменах.Медик предупредила, что при дефиците магния люди подвергаются астенизации, постоянно ощущая снижение тонуса, вялость, утомляемость. Также его нехватка ведет к появлению психоэмоциональных проблем – потере радости, депрессии.Одним из самых опасных последствий дефицита магния являются проблемы с сердцем.Врач обратила внимание, что организм быстро лишается магния под влиянием стрессов, недосыпа и несбалансированного питания, когда часто употребляется кофеин, рафинированные продукты, фастфуд. Кроме того, замедлять усвоение магния или даже выводить его из организма могут лекарства (антибиотики, мочегонные, средства от изжоги).Кораблева констатировала: чтобы не допускать дефицита важного вещества, его необходимо восполнять.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты являются лучшими источниками магния.

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