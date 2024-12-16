Врач Насыртдинова рассказала о проявлении хронической усталости: не проходит после отдыха

«Хроническая усталость, или синдром хронической усталости (СХУ), характеризуется продолжительным чувством усталости, которое не проходит после отдыха и может сильно влиять на качество жизни», - сообщила медик.

«Иногда хроническая усталость может быть связана с эндокринными нарушениями – это , например, гипотиреоз (низкий уровень гормонов щитовидной железы), сниженный уровень тестостерона, нарушения работы надпочечников, диабет», - дополнила медик в беседе с UfaTime.ru.

Врач Насыртдинова рассказала о проявлении хронической усталости.Алия Насыртдинова добавила, что человек, страдающий данным нарушением, испытывает физическую и умственную слабость. Его мышцы ослабевают, а способность концентрироваться и мыслить резко снижается. Возникают проблемы с памятью и ощущение «тумана» в голове.Помимо этого, при хронической усталости возникают проблемы со сном. Наблюдается парадоксальное состояние, когда несмотря на ощущение сильной усталости человек не может заснуть. Если же он засыпает, то не может достичь фазы глубокого сна, его сон оказывается зыбким и поверхностным, лишь усугубляя ощущение разбитости от невозможности нормально отдохнуть и восстановиться.Другие проявления хронической усталости включают обостренную чувствительность к внешним раздражителям – например, к разным звукам, свету. Также по-особенному воспринимаются болевые ощущения, они могут утяжеляться приносить человеку страдания.Синдром хронической боли влияет на склонность к головным, мышечным и суставным болям, обратила внимание Насыртдинова.Вдобавок в его случае возникают расстройства пищеварения и негативные изменения в психологическом состоянии, настроении человека.Насыртдинова посоветовала людям с необычной, стойкой, не проходящей после отдыха усталостью, слабостью обязательно обращаться специалистам и проверять организм.До этого клинический психолог Майя Тум заявила в интервью, что синдром хронической усталости является системным заболеванием . Одним из его характерных симптомов является ощущение вялости, подавленности и разбитости после пробуждения от сна.Ранее портал MedikForum.ru писал о неожиданных причинах гипертонии , они были перечислены известным врачом Александром Мясниковым.

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