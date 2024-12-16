Спиртное обязательно пьется в выходные: врач сообщил о признаках начавшегося алкоголизма

Алкоголизм начинается тогда, когда человек не может жить без спиртного и все время думает о нем, - сказал об этом Магалиф в комментарии kp.ru

«При алкоголизме алкоголь также обязательно присутствует в выходные дни», - уточнил Магалиф.

Врач сообщил о признаках начавшегося алкоголизма, отметив, что такая зависимость характеризуется постоянным тяготением к выпивке.Врач-психиатр добавил, что, подвергаясь алкоголизму, человек изыскивает массу способов «встроить» спиртное в свой рабочий и домашний график. Это меняет его психологически, влияет на поведение. Человек лжет, изворачивается, не ощущая морального давления. Его настроение становится подверженным резким перепадам: существенный позитивизм, эйфория ощущаются в периоды, предшествующие выпивке, тогда как перспектива провести какое-то время без спиртного вызывает мрачное состояние, раздражительность. Все это говорит о том что алкоголь начинает играть слишком важную роль в жизни человека.Еще один характерный признак начавшегося алкоголизма – убежденность в том, что выходные дни являются «законным поводом» для выпивки.Врач обратил внимание, что показательной особенностью начавшегося алкоголизма становится изменение качественного и количественного аспекта в употреблении спиртного. Иначе говоря, человек, у которого возникает привыкание, уже может употреблять большое количество спиртного без ощущения сильного опьянения, а также без тошноты от лишней дозы напитка. Это, в свою очередь, ведет к неосознанному увеличению количества выпивки для получения желаемого эффекта от него. Повинуясь этому порыву, человек начинает приобретать уже более дешевый алкоголь.Магалиф подчеркнул, что такое поведение может незаметно переходить в стадию запоев, когда человек становится не способен перестать пить за счет волевого усилия, даже если осознает, что злоупотребляет спиртным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Алексей Кабанов рассказал о вреде шампанского, выпитого новогоднюю ночь.

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