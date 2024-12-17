Врач Логинов назвал небезопасные популярные новогодние блюда: вызывают разные обострения

«Оливье и селедка под шубой могут вызвать проблемы с пищеварением, к тому же они слишком калорийны: одна порция может содержать до 500-600 калорий», - заметил медик в беседе с «Лентой.ру».

Врач Логинов предупредил, что новогоднее застолье сопряжено с определенным риском навредить пищеварению из-за употребления большого количества праздничных угощений, содержащих много жира, сахара или соли. Очень коварными в этом плане могут быть популярные блюда из числа новогодних майонезных салатов.По словам Логинова, эти популярные новогодние блюда: вызывают разные обострения. Например, после оливье может возникнуть сильный дискомфорт у людей с чувствительным желудком, гастритом или панкреатитом. Что касается сельди под шубой, из-за своей насыщенности солью она провоцирует задержку жидкости в организме, что чревато повышением артериального давления. Врач посоветовал гипертоникам отказаться от такого «салата» совсем, чтобы сберечь свою сердечно-сосудистую систему, уже страдающую от повышенного давления.Кандидат медицинских наук обратил внимание, что за новогодним столом нередко выпивается много шампанского и другого алкоголя. Он подчеркнул, что сладкие и газированные алкогольные напитки оказывают очень сильное негативное воздействие на поджелудочную железу и печень, провоцируют резкие скачки уровня глюкозы в крови. Это может вызвать обострение имеющихся нарушений, тяжелое похмелье, резкую слабость и дурноту. Логинов посоветовал ограничиться сухими напитками и не пить вообще никаких сладких напитков, включая газировку и пакетированные соки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому за новогодним столом следует отказаться от употребления красной икры

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