Имитация икры: врач Русанова назвала новогодние закуски, ведущие к дисбактериозу

«Самые вредные закуски – те, которые содержат много добавок и при этом обладают низкой пищевой ценностью», - отметила специалист в комментарии «Ленте.ру».

Колбасы;

Имитированная икра;

Разные «намазки» из магазинов;

Консервы.

«Слишком частое употребление такой еды может привести к дисбактериозу и сопутствующим ему симптомам, таким как вздутие живота, нарушение стула, чувство тяжести в животе, общее недомогание», - предупредил а Дарья Русанова.

Врач Русанова обратила внимание, что традиционные для новогоднего стола у россиян закуски могут вредить здоровью.Русанова добавила, что такие угощения коварны тем, что дают лишь кратковременное чувство сытости, хотя содержат очень много калорий. После их употребления человек быстро начинает искать новый перекус, и его шансы обзавестись лишними килограммами резко возрастают.Следующие продукты, по мнению врача, особенно вредны:Русанова добавила, что такие новогодние закуски ведут к дисбактериозу – нарушению кишечном микрофлоры. Это связано с содержащимися в них компонентами в виде красителей, стабилизаторов, усилителей вкуса, ароматизаторов, эмульгаторов – все они являются искусственными и не могут обеспечить нормальным питанием полезные бактерии в кишечном тракте.Врач подчеркнула, что для поддержания здоровья кишечника, его микробиоты важно употреблять натуральные продукты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно снизить вред от выпитого алкоголя на Новый год.

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