Имитация икры: врач Русанова назвала новогодние закуски, ведущие к дисбактериозу
Врач, нутрициолог Дарья Русанова предупредила о вредных новогодних угощениях.
Врач Русанова обратила внимание, что традиционные для новогоднего стола у россиян закуски могут вредить здоровью.
«Самые вредные закуски – те, которые содержат много добавок и при этом обладают низкой пищевой ценностью», - отметила специалист в комментарии «Ленте.ру».
Русанова добавила, что такие угощения коварны тем, что дают лишь кратковременное чувство сытости, хотя содержат очень много калорий. После их употребления человек быстро начинает искать новый перекус, и его шансы обзавестись лишними килограммами резко возрастают.
Следующие продукты, по мнению врача, особенно вредны:
- Колбасы;
- Имитированная икра;
- Разные «намазки» из магазинов;
- Консервы.
«Слишком частое употребление такой еды может привести к дисбактериозу и сопутствующим ему симптомам, таким как вздутие живота, нарушение стула, чувство тяжести в животе, общее недомогание», - предупредила Дарья Русанова.
Врач подчеркнула, что для поддержания здоровья кишечника, его микробиоты важно употреблять натуральные продукты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно снизить вред от выпитого алкоголя на Новый год.
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Дарья Русанова
Здоровье
врач, клинический нутрициолог
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