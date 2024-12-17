Имитация икры: врач Русанова назвала новогодние закуски, ведущие к дисбактериозу

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закуски с икрой

Врач, нутрициолог Дарья Русанова предупредила о вредных новогодних угощениях.

Врач Русанова обратила внимание, что традиционные для новогоднего стола у россиян закуски могут вредить здоровью.

«Самые вредные закуски – те, которые содержат много добавок и при этом обладают низкой пищевой ценностью», - отметила специалист в комментарии «Ленте.ру».

Русанова добавила, что такие угощения коварны тем, что дают лишь кратковременное чувство сытости, хотя содержат очень много калорий. После их употребления человек быстро начинает искать новый перекус, и его шансы обзавестись лишними килограммами резко возрастают.

Следующие продукты, по мнению врача, особенно вредны:
  • Колбасы;
  • Имитированная икра;
  • Разные «намазки» из магазинов;
  • Консервы.
Русанова добавила, что такие новогодние закуски ведут к дисбактериозу – нарушению кишечном микрофлоры. Это связано с содержащимися в них компонентами в виде красителей, стабилизаторов, усилителей вкуса, ароматизаторов, эмульгаторов – все они являются искусственными и не могут обеспечить нормальным питанием полезные бактерии в кишечном тракте.

«Слишком частое употребление такой еды может привести к дисбактериозу и сопутствующим ему симптомам, таким как вздутие живота, нарушение стула, чувство тяжести в животе, общее недомогание», - предупредила Дарья Русанова.

Врач подчеркнула, что для поддержания здоровья кишечника, его микробиоты важно употреблять натуральные продукты.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно снизить вред от выпитого алкоголя на Новый год.

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Дарья Русанова
Дарья Русанова
Здоровье
врач, клинический нутрициолог
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