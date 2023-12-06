Врач Русанова: сонливость после приема пищи говорит о переедании

«Многие люди не едят весь день до начала новогоднего застолья. В результате, дождавшись трапезы, они нередко переедают. Это грозит большим дискомфортом», - отметила Русанова в беседе с «Газетой.ru»

«Признаком переедания может стать ощущение, когда вас клонит в сон. Это говорит о том, что остановиться есть нужно было намного раньше»

Стол можно красиво сервировать или украсить, одновременно уменьшив на нем количество еды;

Уменьшить размер порций;

Перед приемом пищи выпить воды;

Отказаться от алкоголя – он повышает аппетит;

Нормально питаться в течение дня перед застольем: важно употреблять белок, клетчатку, полезный жир.

Тщательно пережевывать пищу;

Избегать употребления сладкой, углеводной пищи на голодный желудок.

«Если вы не удержались и съели больше, чем нужно, лучше встать, выйти на улицу и прогуляться в течение 20-30 минут для ускорения обменных процессов. Активной физической нагрузки нужно избегать, лучше пройтись пешком в спокойном темпе. Можно пить воду маленькими глотками. При сильном дискомфорте в животе – принять медицинские препараты», - резюмировала эксперт.

Новогодние корпоративы в декабре начинаются достаточно рано. Участие в праздничных застольях может навредить фигуре и здоровью, особенно если человек тяготеет к перееданию, предупредила врач.Медик пояснила, что при переедании органы пищеварения сталкиваются с необходимостью расщепить и усвоить очень большое количество еды. Чтобы ЖКТ справился с этой задачей, тело усиливает его кровоснабжение. Но поскольку желудок «забирает» много крови, ее недополучает мозг. Как результат, тормозятся интеллектуальные процессы, возникает ощущение сонливости, упадка тонуса, оцепенелость.Врач Русанова констатировала, что сонливость после приема пищи говорит о переедании.Медик добавила, что на отсутствие переедания указывает чувство возросшей энергии, прилива сил после приема пищи.Как избежать переедания: советы врача.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая еда вызывает истощение поджелудочной железы.

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