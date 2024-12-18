Диетолог Кабанов: трансжиры в молоке могут провоцировать проблемы со здоровьем

202 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/senior-woman-holding-glass-milk-home-middle-age-woman-drinking-glass-fresh-milk-with-happy-face-standing-smiling-with-confident-smile-showing-teeth_27156156.htm#query=drinking%20milk&position=30&from_view=search&track=ais&uuid=3a59ea05-5156-4843-9111-a72c0c59dbd1
женщина пьет молоко

Пристрастие к молоку может негативно отразиться на здоровье и весе человека из-за содержащихся в нем трансжиров – об этом предупредил диетолог Алексей Кабанов.

Диетолог Кабанов сообщил, что молоко является источником природных трансжиров, и большое количество молочных продуктов в рационе человека означает, что его организм получает высокую концентрацию этой разновидности жиров. Специалист предупредил, что в этом случае трансжиры в молоке могут провоцировать проблемы со здоровьем.

«Чрезмерное употребление трансжиров, которые содержатся, в том числе, в молочной продукции, грозит повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения», - отметил Кабанов в комментарии Общественной Службе Новостей.

Он добавил, что под влиянием природных трансжиров также может ухудшаться мужская и женская фертильность. В частности, у мужчин уменьшается концентрация и подвижность сперматозоидов.

Кабанов обратил внимание, что сегодня многие ученые из разных стран мира доказывают вред чрезмерного употребления продуктов на основе молока именно из-за его насыщенности трансжирами. Эксперт подчеркнул, что безопасного уровня потребления природных трансжиров не существует – проблемы со здоровьем могут возникать даже при потреблении их минимальных доз. Этот эффект обуславливается ответной реакцией организма на их поступление: такой реакцией может быть воспаление, являющееся пусковым механизмом множества патологических процессов, включая нарушения обмена веществ, разнообразные аллергии и онкологические заболевания.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что вызывает у людей непереносимость молока.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Алексей Кабанов
Алексей Кабанов
Здоровье
диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание»
Читать MedikForum.ru в
Диетолог Кабанов предупредил о трансжирах в мясе и молочных продуктах
Диетолог Кабанов: маргарин полезнее сливочного масла по содержанию трансжиров
Диетолог Кабанов: худеющим лучше отказаться от мяса и молочных продуктов на ужин
Теги : трансжиры, причины болезней, Алексей Кабанов