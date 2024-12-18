Диетолог Кабанов: трансжиры в молоке могут провоцировать проблемы со здоровьем

«Чрезмерное употребление трансжиров, которые содержатся, в том числе, в молочной продукции, грозит повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения», - отметил Кабанов в комментарии Общественной Службе Новостей.

Диетолог Кабанов сообщил, что молоко является источником природных трансжиров, и большое количество молочных продуктов в рационе человека означает, что его организм получает высокую концентрацию этой разновидности жиров. Специалист предупредил, что в этом случае трансжиры в молоке могут провоцировать проблемы со здоровьем.Он добавил, что под влиянием природных трансжиров также может ухудшаться мужская и женская фертильность. В частности, у мужчин уменьшается концентрация и подвижность сперматозоидов.Кабанов обратил внимание, что сегодня многие ученые из разных стран мира доказывают вред чрезмерного употребления продуктов на основе молока именно из-за его насыщенности трансжирами. Эксперт подчеркнул, что безопасного уровня потребления природных трансжиров не существует – проблемы со здоровьем могут возникать даже при потреблении их минимальных доз. Этот эффект обуславливается ответной реакцией организма на их поступление: такой реакцией может быть воспаление, являющееся пусковым механизмом множества патологических процессов, включая нарушения обмена веществ, разнообразные аллергии и онкологические заболевания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что вызывает у людей непереносимость молока

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