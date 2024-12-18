Флеболог Буданов: предотвратить варикоз и тромбоз помогают упражнения с поднятием ног

«У ряда людей корректировка образа жизни, использование домашних средств и изменение повседневных привычек могут способствовать снижению тяжести симптомов и предупреждению прогрессирования варикозного расширения вен, а также помочь в профилактике и облегчении течения тромбоза», - сказал специалист «Известиям».

Регулярные физические нагрузки – например, очень хороший эффект дает плавание;

Отказ от поднятия тяжестей (все тяжелое нужно поднимать правильно, грамотно);

Отказ от тяжелых спортивных нагрузок, создающих дополнительные риски для сосудов;

Избегание продолжительного сидения или стояния,

При сидячей или стоячей работе нужно делать небольшие десятиминутные перерывы для прогулки или легкой физической активности.

Врач-флеболог Буданов поделился советами по предотвращению варикоза и тромбоза. Он отметил, что избежать патологий помогает отказ от вредных привычек.Буданов назвал следующие способы, помогающие предотвратить варикоз и тромбоз.Буданов добавил, что также полезно выполнять упражнения с поднятием ног. Для этого нужно лечь на спину и поднимать ноги на протяжении примерно 15 минут, посоветовал флеболог.Врач констатировал, что их причины пересекаются: это может быть наследственность, отсутствие физической активности, высококалорийное питание, лишний вес, курение, употребление алкогольных напитков.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких болезнях возникает синдром холодных ног

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