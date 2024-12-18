Флеболог Буданов: предотвратить варикоз и тромбоз помогают упражнения с поднятием ног

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варикоз

Флеболог Константин Буданов: корректировка образа жизни может снизить интенсивность симптомов варикоза и тромбоза.

Врач-флеболог Буданов поделился советами по предотвращению варикоза и тромбоза. Он отметил, что избежать патологий помогает отказ от вредных привычек.

«У ряда людей корректировка образа жизни, использование домашних средств и изменение повседневных привычек могут способствовать снижению тяжести симптомов и предупреждению прогрессирования варикозного расширения вен, а также помочь в профилактике и облегчении течения тромбоза», - сказал специалист «Известиям».

Буданов назвал следующие способы, помогающие предотвратить варикоз и тромбоз.
  • Регулярные физические нагрузки – например, очень хороший эффект дает плавание;
  • Отказ от поднятия тяжестей (все тяжелое нужно поднимать правильно, грамотно);
  • Отказ от тяжелых спортивных нагрузок, создающих дополнительные риски для сосудов;
  • Избегание продолжительного сидения или стояния,
При сидячей или стоячей работе нужно делать небольшие десятиминутные перерывы для прогулки или легкой физической активности.

Буданов добавил, что также полезно выполнять упражнения с поднятием ног. Для этого нужно лечь на спину и поднимать ноги на протяжении примерно 15 минут, посоветовал флеболог.

Что может вызвать появление варикозного расширения вен и тромбоза. Врач констатировал, что их причины пересекаются: это может быть наследственность, отсутствие физической активности, высококалорийное питание, лишний вес, курение, употребление алкогольных напитков.

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Константин Буданов
Константин Буданов
Здоровье
врач-флеболог, сосудистый хирург
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Теги : варикозное расширение вен, тромбоз, Константин Буданов