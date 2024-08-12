«Предотвратить развитие тромбоза можно»: врач Смирнова рассказала, как защититься от тромбов
Врач-флеболог Елена Смирнова: лучшей доступной профилактикой тромбоза является нормализация образа жизни, отказ от вредных привычек.
Врач Смирнова рассказала РИА Новости, как защититься от появления тромбов. Медик отметила, что предотвратить развитие тромбоза собственными усилиями можно – для этого важно стремиться к здоровому образу жизни.
«Конечно, можно предотвратить развитие тромбоза, и прежде всего это нормализация нашего образа жизни, борьба с вредными привычками, соблюдение режима питания, адекватная физическая активность, соблюдение питьевого режима», - перечислила врач.
Смирнова добавила, что снизить риск возникновения тромбов также помогают специальные компрессионные изделия. По словам медика, использовать их важно в тех случаях, когда человек вынужденно долго (несколько часов и более) сидит на стуле или в кресле, или беременным женщинам.
Людям, у которых имеется варикоз, флеболог порекомендовала придерживаться некоторых ограничений. В частности, им не следует подолгу стоять на ногах или подолгу неподвижно сидеть, а кроме того, следует избегать длительных авиаперелетов, ношения узкой одежды и обуви, воздействия высоких температур (включая нахождение в бане или сауне).
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Елена Смирнова
Здоровье
врач-флеболог, кандидат медицинских наук
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