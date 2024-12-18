Врач Бурнацкая: низкий и высокий уровень гемоглобина может говорить о заболевании

«Повышенный уровень гемоглобина встречается при заболеваниях, таких как полицитемия, и может приводить к повышенному риску тромбообразования и перегрузке сердца и легких», - рассказала терапевт «Известиям».

Гемоглобин отвечает за доставку кислорода к клеткам и удаление углекислого газа, вот почему важно, чтобы его содержание в крови было достаточным. Врач Бурнацкая рассказала, что чаще всего низкий уровень гемоглобина говорит о наличии анемии – дефицитного состояния, которое бывает обусловлено нехваткой железа или витаминов, а также хроническими заболеваниями и генетическими нарушениями.В частности, анемия и низкий гемоглобин наблюдаются при заболеваниях почек, печени, легких или при патологиях, сопровождаемых кровопотерей (например, при раке кишечника), предупредила Светлана Бурнацкая.Врач обратила внимание, что потенциально опасным симптомом является не только низкий, но и высокий уровень гемоглобина, который тоже может говорить о неблагополучных процессах в организме и склонности человека к заболеванию.Усталость, головокружение, одышка, слабость.Частые головные боли, головокружение, покраснение кожи.Необходимо употреблять достаточно мясных продуктов, рыбы, печени, а также продуктов с витамином C, который улучшает усвоение железа. Также важно получать с рационом фолиевую кислоту и витамин B12, поддерживать физическую активность, отказаться от курения и других вредных привычек.При подозрении на высокий или низкий гемоглобин следует консультироваться с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как проявляется хроническая усталость

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