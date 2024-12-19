Врач Мясников: парацетамол может оказаться разрушающим печень ядом

«Его максимальная возможная доза — 4 грамма. Если у вас больная печень, если, допустим, имеется хронический гепатит или вы злоупотребляете алкоголем, то предельная доза будет 2 грамма», - констатировал доктор.

«Это самый, наверное, широко распространенный печеночный яд», - предостерег специалист.

Парацетамол в России – один из наиболее часто используемых препаратов в период простуд и гриппа. Этот медикамент применяется для борьбы с высокой температурой и как обезболивающий препарат. Доктор Мясников предупредил: задействовать парацетамол нужно очень аккуратно, он далеко не безобиден в своем воздействии на печень.В своем Telegram-канале известный врач обратил внимание на то, что предпочтение этому лекарству отдается из-за его достаточно мягкого воздействия на желудок. По словам Мясникова, парацетамол не оказывает раздражающего действия на слизистую пищеварительного тракта и не вызывает повышения давления – это обеспечило лекарству репутацию безопасного средства.Но медик призвал помнить, что при имеющихся проблемах с печенью или в тех случаях, когда люди часто выпивают, дозировка парацетамола должна быть исключительно минимальной.Мясников предупредил, что люди нередко подвергают себя риску передозировки парацетамолом, не подозревая этого. Такая проблема, как правило, возникает в обстоятельствах, когда принимаются разные лекарства.Парацетамол содержится во многих других препаратах, включая средства от простуды, о чем многие не знают, сказал эксперт.Александр Мясников подчеркнул, что в высокой дозировке парацетамол может оказаться разрушающим печень ядомРанее портал MedikForum.ru писал о том, что молоко содержит трансжиры , которые могут провоцировать разные проблемы со здоровьем.

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