Врач Мясников: парацетамол может оказаться разрушающим печень ядом

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прием лекарств

Врач Александр Мясников посоветовал россиянам с осторожностью использовать популярное лекарство.

Парацетамол в России – один из наиболее часто используемых препаратов в период простуд и гриппа. Этот медикамент применяется для борьбы с высокой температурой и как обезболивающий препарат. Доктор Мясников предупредил: задействовать парацетамол нужно очень аккуратно, он далеко не безобиден в своем воздействии на печень.

В своем Telegram-канале известный врач обратил внимание на то, что предпочтение этому лекарству отдается из-за его достаточно мягкого воздействия на желудок. По словам Мясникова, парацетамол не оказывает раздражающего действия на слизистую пищеварительного тракта и не вызывает повышения давления – это обеспечило лекарству репутацию безопасного средства.

Но медик призвал помнить, что при имеющихся проблемах с печенью или в тех случаях, когда люди часто выпивают, дозировка парацетамола должна быть исключительно минимальной.

«Его максимальная возможная доза — 4 грамма. Если у вас больная печень, если, допустим, имеется хронический гепатит или вы злоупотребляете алкоголем, то предельная доза будет 2 грамма», - констатировал доктор.

Мясников предупредил, что люди нередко подвергают себя риску передозировки парацетамолом, не подозревая этого. Такая проблема, как правило, возникает в обстоятельствах, когда принимаются разные лекарства.

Парацетамол содержится во многих других препаратах, включая средства от простуды, о чем многие не знают, сказал эксперт.

Александр Мясников подчеркнул, что в высокой дозировке парацетамол может оказаться разрушающим печень ядом

«Это самый, наверное, широко распространенный печеночный яд», - предостерег специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что молоко содержит трансжиры, которые могут провоцировать разные проблемы со здоровьем.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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Теги : парацетамол, проблемы с печенью, Александр Мясников
Врач Мясников: парацетамол может оказаться разрушающим печень ядом
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