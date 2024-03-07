Врач Кашух предупредила, что избыток сахара в рационе провоцирует отеки, эндокринолог Гуреева назвала болезни, приводящие к отекам

«Всего 1 грамм поваренной соли способен задержать в организме около 100 миллилитров жидкости. Сахар в свою очередь заставляет почки запасать соль. Итог тот же — задержка воды и отеки. Алкоголь действует иначе — этанол срабатывает как мочегонное средство. Организм пытается сопротивляться потере воды и начинает запасать ее в тканях. Возникает отечность», — объяснила она.

"Отеки могут возникнуть из-за неравновесия водно-солевого обмена в организме. Это может быть вызвано как недостаточным потреблением воды, так и переизбытком потребления соли. Также некоторые медицинские состояния, такие как заболевания почек или гормональные изменения, могут привести к задержке жидкости", - говорит Гуреева специально для МедикФорум.

Сердечная недостаточность

Проблемы с лимфатической системой

Венозные проблемы

Беременность

Аллергии

Подагра

Медикаментозные побочные эффекты

Болезни почек

По словам специалиста, сахар негативно воздействует на почки, заставляя их накапливать соль, которая, в свою очередь, сдерживает жидкости в организме. Застой воды дает эффект, схожий с дефицитом белка ― тело начинает отекать. Кроме того, аналогичные последствия может вызвать чрезмерное употребление простых углеводов и алкоголя.подтвердила, что нарушение водно-солевого обмена действительно часто приводит к отекам.Однако если вы часто отекаете важно помнить, что это может свидетельствовать о ряде заболеваний.Врач Гуреева назвала основные состояния, которые приводят к отекам.Это состояние, при котором сердце не может эффективно качать кровь по организму. Это приводит к задержке крови в венах, вызывая отеки в нижних конечностях, брюшной полости и других областях.Нарушения в лимфатической системе, такие как лимфедема, могут вызвать отеки, поскольку лимфа не может эффективно дренироваться из тканей.Варикозные вены, тромбозы или другие проблемы с венозным кровообращением могут вызывать отеки в области, близкой к пораженным сосудам.Увеличение объема циркулирующей крови и изменения в гормональном фоне во время беременности могут вызывать отеки, особенно в нижних конечностях.Аллергические реакции могут привести к выделению веществ, которые удерживают воду в тканях, вызывая отеки.Это форма воспалительного артрита, вызванного уровнем мочевой кислоты. Отложение кристаллов мочевой кислоты в суставах может привести к отекам и болям.Некоторые лекарства, такие как противогипертензивные препараты или стероиды, могут вызывать отеки.Хроническая почечная недостаточность может привести к задержке жидкости и солей в организме, вызывая отеки.Ранее МедикФорум писал о симптомах опухоли мозга.

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