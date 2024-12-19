Кардиолог Бокерия: правильно выбранные жирные продукты укрепляют сердце и сосуды

«Отказ от жиров при переходе на правильное питание — одна из самых распространенных ошибок. Жиры являются важнейшим компонентом рациона и необходимы для поддержания здоровья сердца, сосудов, мозга и других жизненно важных функций организма. Они участвуют в процессах регенерации клеток, поддерживают работу мозга и способствуют усвоению витаминов, таких как А, D, E и K», - заявила известный кардиолог в своем блоге.

Кардиолог Бокерия сообщила, что многие люди совершают одну ошибку, стремясь избежать проблем с сердцем, – они «обезжиривают» свой рацион, отказываясь от жирных продуктов. Между тем жиры обязательно должны присутствовать в питании как один из макроэлементов, необходимых для поддержания здоровья, подчеркнула медик.Ольга Бокерия уточнила, что укрепить сердце и сосуды помогают, прежде всего, правильно выбранные жирные продукты.Какие жиры и содержащие их продукты рекомендует употреблять кардиолог?Они эффективно поддерживают хорошее состояние сосудистой ткани, ее эластичность и способность растягиваться при увеличении кровотока в моменты физической активности, что обеспечивает профилактику гипертонии и ассоциированных заболеваний.Источники таких жиров – это орехи, авокадо, оливки, красное мясо, кисломолочные продукты.Они противостоят развитию воспаления, способствуют снижению уровня «плохого» холестерина и защищают от развития атеросклероза – ключевого фактора инфарктов и инсультов.Источники таких жиров – морская рыба, семена подсолнечника, грецкие орехи, некоторые растительные масла.Бокерия подчеркнула, что даже полезные жиры нужно употреблять в умеренном количестве, чтобы не создавать профицита калорий, ведущего к набору лишнего веса.Прежде всего, это трансжиры – особенно употребляемые в избытке. Они провоцируют увеличение уровня «плохого» холестерина в крови и вместе с этим склонность к атеросклерозу, заболеваниям сердца.Источники трансжиров – это фастфуд, выпечка, торты и другие кондитерские изделия, жареные продукты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что правильное употребление сладкого не противоречит здоровому питанию

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.