Кардиолог Бокерия: правильно выбранные жирные продукты укрепляют сердце и сосуды

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полезные жиры

Кардиолог Ольга Бокерия рассказала о жирных продуктах, улучшающих состояние сердечно-сосудистой системы.

Кардиолог Бокерия сообщила, что многие люди совершают одну ошибку, стремясь избежать проблем с сердцем, – они «обезжиривают» свой рацион, отказываясь от жирных продуктов. Между тем жиры обязательно должны присутствовать в питании как один из макроэлементов, необходимых для поддержания здоровья, подчеркнула медик.

«Отказ от жиров при переходе на правильное питание — одна из самых распространенных ошибок. Жиры являются важнейшим компонентом рациона и необходимы для поддержания здоровья сердца, сосудов, мозга и других жизненно важных функций организма. Они участвуют в процессах регенерации клеток, поддерживают работу мозга и способствуют усвоению витаминов, таких как А, D, E и K», - заявила известный кардиолог в своем блоге.

Ольга Бокерия уточнила, что укрепить сердце и сосуды помогают, прежде всего, правильно выбранные жирные продукты.

Какие жиры и содержащие их продукты рекомендует употреблять кардиолог?

Мононенасыщенные жиры. Они эффективно поддерживают хорошее состояние сосудистой ткани, ее эластичность и способность растягиваться при увеличении кровотока в моменты физической активности, что обеспечивает профилактику гипертонии и ассоциированных заболеваний.

Источники таких жиров – это орехи, авокадо, оливки, красное мясо, кисломолочные продукты.

Полиненасыщенные жиры. Они противостоят развитию воспаления, способствуют снижению уровня «плохого» холестерина и защищают от развития атеросклероза – ключевого фактора инфарктов и инсультов.

Источники таких жиров – морская рыба, семена подсолнечника, грецкие орехи, некоторые растительные масла.

Что важно. Бокерия подчеркнула, что даже полезные жиры нужно употреблять в умеренном количестве, чтобы не создавать профицита калорий, ведущего к набору лишнего веса.

Опасные жиры. Прежде всего, это трансжиры – особенно употребляемые в избытке. Они провоцируют увеличение уровня «плохого» холестерина в крови и вместе с этим склонность к атеросклерозу, заболеваниям сердца.

Источники трансжиров – это фастфуд, выпечка, торты и другие кондитерские изделия, жареные продукты.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что правильное употребление сладкого не противоречит здоровому питанию.

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Ольга Бокерия
Ольга Бокерия
ЗОЖ
кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
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Теги : польза жира, здоровье сердца, Ольга Бокерия
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