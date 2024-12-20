Врач Теслер объяснил, когда не нужно есть конфеты и другие сласти с алкоголем

«Людям, у которых действительно есть алкогольная зависимость, если они в состоянии ремиссии, рекомендуют исключить из рациона продукты с алкоголем, с пропиткой ромовой, пирожные, конфеты с алкоголем – это может спровоцировать срыв», – сказал Александр Теслер в комментарии радиостанции « Говорит Москва ».

Психотерапевт, академик Российской Академии медико-технических наук Александр Теслер объяснил, когда не нужно есть конфеты и другие сласти с добавлением алкоголя. Бытует мнение, что употребление таких кондитерских изделий может спровоцировать развитие зависимости от спиртного. Но эксперт отметил, что те же конфеты с коньяком или ликером содержат «мизерные дозы» алкоголя, и люди, которые их едят, не могут стать алкоголиками только по этой причине.В то же время Теслер констатировал, что при уже имеющейся зависимости есть сладкое с алкогольной начинкой или пропиткой не следует – такой десерт в подобных обстоятельствах вполне способен простимулировать, усилит тягу к выпивке.До этого нарколог Валентин Скрябин сообщил в интервью, что при употреблении содержащих алкоголь конфет возникает риск гипергликемического удара. Такое нарушение может быть спровоцировано сразу очень значительным повышении уровня глюкозы в крови, возникающим при поедании этих сластей. При имеющихся проблемах с поджелудочной железой и печенью от употребления сладкого с добавлением алкоголя нужно отказаться.Последствием их поедания могут стать непредвиденные реакции, такие как рвота, резкая слабость, снижение давления, потеря сознания. Кроме того, конфеты с коньяком, ликером или другой алкогольной начинкой могут повлиять на формирование привыкания к запаху и вкусу спиртного в раннем возрасте – предупреждением об этом делился нарколог Виталий Холдин.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что здоровое питание не подразумевает , что человек должен полностью отказаться от сладкого.

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