Конфеты с алкоголем могут быть опасны из-за риска гипергликемии

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конфеты

При употреблении содержащих алкоголь конфет возникает риск гипергликемического удара, об этом предупредил в интервью нарколог Валентин Скрябин.

Специалист заявил, отвечая РИА Новости, что большое количество съеденных конфет с алкоголем, может спровоцировать развитие опасного состояния, связанного с резким повышением уровня сахара в крови.

«Результатом этого станет скорее не опьянение, а гипергликемический удар, возникающий при значительном повышении уровня глюкозы в крови», - уточнил Валентин Скрябин.

Также медик отметил, что такие конфеты опасны для людей, которые имеют проблемы с алкоголем. По словам Скрябина, у людей с алкогольной зависимостью подобные сладости могут вызвать срыв, начало запоя.

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Валентин Скрябин
Валентин Скрябин
ЗОЖ
заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии
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