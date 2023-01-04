Конфеты с алкоголем могут быть опасны из-за риска гипергликемии

«Результатом этого станет скорее не опьянение, а гипергликемический удар, возникающий при значительном повышении уровня глюкозы в крови», - уточнил Валентин Скрябин.

Специалист заявил, отвечая РИА Новости, что большое количество съеденных конфет с алкоголем, может спровоцировать развитие опасного состояния, связанного с резким повышением уровня сахара в крови.Также медик отметил, что такие конфеты опасны для людей, которые имеют проблемы с алкоголем. По словам Скрябина, у людей с алкогольной зависимостью подобные сладости могут вызвать срыв, начало запоя.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников назвал горячий картофель антипохмельным блюдом.

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