Врач Романова: может ли постоянное ношение шапки стать причиной облысения?

«Волосы становятся ломкими и начинают сечься. Так что шапку зимой носить все-таки стоит. Как минимум если температура воздуха опускается ниже минус пяти градусов», - поделилась Романова в комментарии для «Доктор Питер».

Существует ли связь между головным убором и облысением? Отвечая на вопрос, врач Романова заметила, что такой связи практически нет. Сценарий потери волос из-за ношения шапки возможен только в том случае, если носить тесную, сдавливающую и неудобную вещь круглосуточно.Комфортная, подходящая по размеру, сделанная из качественного материала шапка не должна вызывать проблем, считает специалист.Романова обратила внимание, что как раз отказ от шапки в холодное время года может гораздо быстрее привести к появлению проблем с волосами. Низкие температуры провоцируют спазм и сужение кровеносных сосудов, включая сосуды на голове. Последствием этого становится нарушение кровотока, поступающего к волосяным фолликулам и связанное с ним выпадение волос.На облысение в большинстве случаев влияет генетика, некоторые виды лекарств и стресс, дополнила трихолог.Специалистка уточнила, что головные уборы важно содержат в чистоте, так как при контакте с волосами на них остаются следы себума, выделяемого сальными железами. Пренебрежение гигиеной может стать фактором появления перхоти и воспалительных процессов кожи головы.До этого врач-терапевт Людмила Лапа говорила о том, что пренебрежение ношением шапки может привести к развитию ряда заболеваний, включая простуды, ОРВИ, ОРЗ, гайморит.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как часто нужно менять и стирать зимние шапки , мнением об этом делилась врач-дерматолог Ирина Борисова.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.