Не связан с соблюдением гигиены: медики объясняют появление старческого запаха от тела

«Вещество 2-ноненаль,которое редко встречается у лиц моложе 40 лет, обнаруживается у 69% людей старше данного возраста. Этот запах напоминает аромат старой помады и свечного воска с нотками рыбы и смолы, и также является составляющей аромата гречневой каши», - проинформировал портал.

«Старческий запах не является следствием недостаточного соблюдения гигиены. 2-ноненаль плохо растворяется в воде, устранить его обычным мытьем невозможно», - уточняют научные специалисты.

Запах тела, который формируется под воздействием большого спектра соединений, является индивидуальной особенностью – он неповторим подобно отпечаткам пальцев. Тем не менее, известно, что с возрастом люди приобретают старческий запах, который кажется большинству из нас неприятным. По данным prufy.ru , медики объясняют появление старческого запаха от тела тем, что в нем увеличивается концентрация вещества 2-ноненаль,Эксперты отмечается, что характерный запах часто возникает у мужчин, начиная примерно с 50 лет.По словам специалистов, если обычный телесный запах определяется тем, как происходит потоотделение, то «геронтологический» запах тесно связан с выработкой кожного сала. Вещество 2-ноненаль, который ученые считают ключевым компонентом связанных со старением телесных запахов, выделяется вследствие окислительного разложения ненасыщенных жирных кислот омега-7, содержащихся в кожном сале. Предположительно это происходит из-за возрастного снижения антиоксидантной защиты кожи. Чем слабее такая защита, тем интенсивнее происходит окисление веществ на поверхность кожи, и тем сильнее оказывается запах продуктов окисления, уточняют эксперты. При этом появление старческого запаха не связано с соблюдением гигиены.По их словам, для профилактики старческого запаха необходимо поддерживать физическую активность и соблюдать рацион с низким содержанием сахара и насыщенных жиров – в нем должно быть больше чистой воды и свежих натуральных продуктов. Также нужно тщательнее следить за сменой одежды и постельного белья, чаще проветривать жилье.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может влиять постоянное ношение шапки на состояние волос.

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