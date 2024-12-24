Врач Продеус: творог улучшает защиту от рака молочной железы как источник селена

«Доказано, что низкий уровень селена (в организме) способствует раку. Если количество селена нормальное, то рака не будет», - сказал при этом Продеус.

Врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что регулярное употребление творога является способом профилактики рака молочной железы. На съемках программы «Жить здорово!» медик сообщил, что защиту от этого злокачественного заболевания творог улучшает как источник селена.Селен является одним из важнейших минералов для организма: будучи сильным антиоксидантом, он защищает клетки от разрушения, обеспечивает нормальную работу антиоксидантной системы человеческого тела. Селен необходим для эффективного детокса при интоксикации, он стимулирует рост мышечной ткани и препятствует раннему старению, участвует в регуляции работы эндокринной и репродуктивной систем, имеет антивирусные свойства, включая защиту от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), а также существенно снижает риск развития опасных патологий. Важный микроэлемент не синтезируется организмом, его необходимо получать из пищи. Именно поэтому важно включать в свой рацион продукты, богатые селеномДо этого врач-диетолог Андрей Бобровский посоветовал включать в рацион натуральное сало. Медик констатировал, что этот продукт является источником селена и помогает организму эффективнее защищаться от развития рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие женщины склонны заболевать раком груди , пояснениями об этом поделилась пластический хирург онколог Олеся Старцева.

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