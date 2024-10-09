Врачи: многие россияне испытывают дефицит защищающего от рака селена

«Селен необходим для выработки гормонов щитовидной железы. Нет селена, все у нас страдает, ничего не работает, у нас нет сил, и возникает гипотиреоз», - отметил доктор Гандельман.

«Доказано, что без селена риски рака самые большие. А когда селена достаточно, риски рака низкие», - констатировал врач.

О том, что многие россияне испытывают дефицит селена, врачи сообщили в программе «Жить здорово!» Елены Малышевой. Медики констатировали: без этого вещества нормальная жизнь просто невозможна, при его хронической нехватке организм утрачивает способность нормально функционировать. Человек без селена лишается сил для того, чтобы полноценно жить. Один из экспертов, кардиолог Герман Гандельман, объяснил такую потерю жизнестойких ресурсов при дефиците селена его необходимостью для нормальной работы щитовидки, которую также врачи называют батарейкой человеческого организма.В свою очередь, иммунолог Андрей Продеус подчеркнул, что селен обладает репутацией вещества, защищающего от рака. Благодаря его достатку существенно снижается вероятность развития рака желудка, предстательной и молочной желез, легкого, а также колоректального рака.Помимо того, селен помогает сохранять зрение, качество которого значительно снижается с возрастом. Этот микроэлемент защищает от развития дистрофии центральной части сетчатки, об этом проинформировал офтальмолог Михаил Коновалов.Помогает еда. Его самым высоким содержанием отличаются бразильский орех, свиные почки, тунец. Также он присутствует в таких продуктах как пивные дрожжи, зародыши пшеницы, рис, семена подсолнечника, брокколи, капуста, шпинат, устрицы, куриная печень, яйца, палтус, гречка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том что в современном мире еда не может дать человеческому организму всех необходимых для хорошего иммунитета витаминов и минералов, и людям нужно дополнительно принимать добавки – об этом подробно рассказал врач Александр Эдигер.

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