Иммунолог Продеус: каша с тыквой улучшает защиту женщин от развития рака молочной железы

«Бета-каротины снижают риски образования рака молочной железы. Если женщина ест достаточно бета-каротина, то эти опухоли не развиваются», - добавил Продеус.

«В тыкве есть хром, который предупреждает развитие бляшек и позволяет сосудам сохраняться здоровыми, предупреждает инфаркты и инсульты», - поделился врач.

Употреблять кашу с тыквой полезно для профилактики опасных заболеваний, включая рак, – об этом россиянам рассказали врачи, ставшие экспертами в программе о здоровье Елены Малышевой. Сама доктор медицинских наук при этом отметила, что блюда с добавлением тыквы обеспечивают организм каротиноидами – веществами, преобразующимися в крайне полезный для укрепления здоровья зимой витамин А.Благодаря бета-каротинам каша с добавлением тыквы улучшает защиту от рака – на такую особенность блюда указал иммунолог Андрей Продеус. Он сообщил, что эти вещества помогают иммунным клеткам организма распознавать раковые клетки и быстро их уничтожать. Конкретно каротиноиды полезны для профилактики рака молочной железы.Кроме того, употребление тыквы оказывает положительное влияние на состояние сосудов. Кардиолог Герман Гандельман констатировал, что овощ насыщен хромом, который улучшает защиту кровеносных сосудов от образования атеросклеротических бляшек.В свою очередь офтальмолог Михаил Коновалов обратил внимание на то благодаря выработке витамина А при употреблении тыквы органы зрения становятся лучше защищены от возникновения возрастных проблем, связанных с его ухудшением.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие виды мяса полезно есть для укрепления здоровья и иммунитета в сезон холодов.

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