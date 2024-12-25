Врач Карпенко назвал неприятный запах изо рта в числе признаков жирового гепатоза

«Жировой гепатоз, или стеатоз печени, – это состояние, связанное с накоплением жира в клетках органа, что приводит к его дисфункции», - сказал об этом медик.

«Сейчас во всем мире наблюдается рост распространенности жирового гепатоза, Эта болезнь печени возникает в основном из-за неправильного питания, переедания, малоподвижного образа жизни», - поделился Карпенко с « Доктором 24 ».

Врач-гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко обратил внимание на распространенную проблему, связанную с ожирением печени.Карпенко заметил, что на начальных этапах жировой гепатоз развивается практически бессимптомно, но на более поздних стадиях могут проявляться негативные симптомы в виде тяжести и дискомфорта в правом подреберье, повышенной утомляемости и слабости. Также в числе признаков жирового гепатоза врач назвал тошноту, чувство горечи во рту и неприятный запах изо рта.В любом случае, подчеркнул специалист, правильно диагностировать патологию можно только с помощью УЗИ. Поэтому людям, замечающим у себя перечисленные выше симптомы, нужно обращаться к врачу.Карпенко предупредил, что возникшее ожирение печени опасно оставлять без лечения. При его прогрессировании может возникнуть стеатогепатит, характеризующийся повреждением клеток печени. В его случае повышаются риски таких опасных осложнений как недостаточность органа, цирроз, сердечно-сосудистые нарушения, сахарный диабет второго типа, рак печени.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как быстро может восстановиться печень , если человек решает отказаться от алкоголя.

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