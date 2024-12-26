Категорически запрещено: медик назвала проблемы со здоровьем, при которых недопустимо самолечение

«При самолечении может быть опасен и неправильный выбор дозировки или способа применения препарата. Только квалифицированный врач должен определять оптимальную схему лечения для каждого конкретного пациента», - констатировала медик в беседе с « Лентой.ру ».

Значительное повышение артериального давления;

Появление крови в кале или моче;

Потеря сознания;

Увеличение лимфоузлов;

Боли в области сердца;

Необычная для человека головная боль (особенно если она сопровождается рвотой);

Рвота с кровью;

Кашель с выделением крови;

Кашель, длящийся более 3-4 дней;

Слишком сильная боль в горле;

Нарушения памяти;

Внезапная дезориентация.

Фельдшер Наталья Балан прокомментировала данные социологического исследования, согласно которым больше 60% россиян предпочитают самолечение вместо посещения врачей. По словам специалиста, особенно сильно тяготеют к этому люди старше 65 лет, которые часто считают, что лучшим способом восстановить здоровье являются средства народной медицины.Фельдшер Балан предупредила: самолечение может легко привести к резкому ухудшению самочувствия.Например, отметила она, в рамках самолечения люди могут употреблять несовместимы друг с другом лекарственные средства, что чревато нежелательными и потенциально опасными побочными эффектами. Самолечение часто становится фактором аллергических реакций, нарушения работы ЖКТ, болей в животе, рвоты, расстройства стула.Эксперт обратила внимание, что при возникновении некоторых негативных симптомом заниматься самолечением особенно вредно и недопустимо. Фельдшер Балан назвала проблемы со здоровьем, при которых опасно проявлять самодеятельность вместо обращения за профессиональной медпомощью.Наталья Балан подчеркнула, что в случае этих проблем необходимо как можно быстрее записаться на прием к врачу и диагностировать причину ухудшения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомами ОРВИ сегодня проявляются разные инфекции , и точно определить, чем именно болен человек, можно лишь с помощью тестов.

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