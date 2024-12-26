Категорически запрещено: медик назвала проблемы со здоровьем, при которых недопустимо самолечение
Многие россияне как могут избегают обращения к врачу, предпочитая заниматься самолечением.
Фельдшер Наталья Балан прокомментировала данные социологического исследования, согласно которым больше 60% россиян предпочитают самолечение вместо посещения врачей. По словам специалиста, особенно сильно тяготеют к этому люди старше 65 лет, которые часто считают, что лучшим способом восстановить здоровье являются средства народной медицины.
Фельдшер Балан предупредила: самолечение может легко привести к резкому ухудшению самочувствия.
Например, отметила она, в рамках самолечения люди могут употреблять несовместимы друг с другом лекарственные средства, что чревато нежелательными и потенциально опасными побочными эффектами. Самолечение часто становится фактором аллергических реакций, нарушения работы ЖКТ, болей в животе, рвоты, расстройства стула.
«При самолечении может быть опасен и неправильный выбор дозировки или способа применения препарата. Только квалифицированный врач должен определять оптимальную схему лечения для каждого конкретного пациента», - констатировала медик в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт обратила внимание, что при возникновении некоторых негативных симптомом заниматься самолечением особенно вредно и недопустимо. Фельдшер Балан назвала проблемы со здоровьем, при которых опасно проявлять самодеятельность вместо обращения за профессиональной медпомощью.
- Значительное повышение артериального давления;
- Появление крови в кале или моче;
- Потеря сознания;
- Увеличение лимфоузлов;
- Боли в области сердца;
- Необычная для человека головная боль (особенно если она сопровождается рвотой);
- Рвота с кровью;
- Кашель с выделением крови;
- Кашель, длящийся более 3-4 дней;
- Слишком сильная боль в горле;
- Нарушения памяти;
- Внезапная дезориентация.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомами ОРВИ сегодня проявляются разные инфекции, и точно определить, чем именно болен человек, можно лишь с помощью тестов.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Наталья Балан
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