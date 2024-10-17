Поможет лавровый лист: фельдшер Балан назвала простой способ улучшить защиту от рака

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лавровый лист

Фельдшер Наталья Балан: добавление в пищу лаврового листа является простым способом улучшить защитные функции организма.

Известной россиянам специи – лавровому листу – присущи  мощные противовоспалительные свойства, благодаря чему его использование содействует профилактике рака. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала фельдшер Наталья Балан.

«Он обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами, является мощным антиоксидантом. Отвары и настои на основе лавровых листьев обладают наибольшим эффектом, снимая воспаление и укрепляя иммунную систему», - сообщила специалист.

Также Балан указала на свойство «лаврушки» улучшать процессы пищеварения, способствовать нормализации уровня сахара и холестерина в крови, помогать с обезболиванием, ускорять выздоровление от ОРВИ. Эксперт отметила, что в составе лаврового листа содержатся важнейшие для активизации иммунных ресурсов витамины как A и C, помимо них – такие микроэлементы как селен, марганец, магний, фосфор, калий и кальций.

Балан обратила внимание на то, что отвары на основе листьев лавра рекомендуются при кашле, боли в горле, насморках, что актуально в сезон холодов и  распространяющихся инфекций.

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Наталья Балан
Наталья Балан
ЗОЖ
фельдшер
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Теги : польза лаврового листа, защита от рака, Наталья Балан