Фактор недомогания: врач объяснила, кто может плохо чувствовать себя из-за резкого потепления

«Скачки температуры создают стресс для системы терморегуляции организма. Это приводит к ослаблению иммунитета, делая человека более подверженным инфекциям», - сказала врач в комментарии для kostroma.mk.ru.

Терапевт Татьяна Тарадеева констатировала в интервью, что резкие температурные изменения опасны для здоровья многих людей. В частности, возникшее на днях резкое потепление может оказаться фактором недомогания для всех, у кого имеются хронические патологии. Врач объяснила, что из-за резкого потепления могут особенно плохо чувствовать себя сердечники. По словам эксперта, погодные «качели» негативно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, поскольку под воздействием температуры воздуха, минусовой или плюсовой, кровеносные сосуды становятся склонными к сужению или расширению. Сосудистые изменения, в свою очередь, становятся фактором недомогания у людей с нездоровым сердцем, гипертонией или гипотонией.Кроме того, резкие температурные колебания способствуют обострению бронхолегочных заболеваний, особенно у людей, страдающих астмой или ХОБЛ.Тарадеева добавила, что в условиях резких температурных перепадов организм не может быстро адаптироваться к смене погоды, и это негативно сказывается на иммунитете.Тарадеева уточнила, что наиболее высокому риску заражения ОРВИ в периоды резких потепления зимой подвергаются дети, пожилые люди, а также люди, принимающие иммунодепрессанты или перенесшие операции, и люди, в организме которых происходит гормональная перестройка – их иммунитет особенно не крепок и уязвим.В качестве мер профилактики инфекций терапевт посоветовала в том числе часто мыть руки, поддерживать сбалансированный рацион, принимать витамины по рекомендации специалистов, особенно витамины C и D. При резких температурных скачках нужно избегать долгого пребывания на улице.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проветривание квартиры продлевает людям жизнь

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