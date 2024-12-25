Врач Агапкин: привычка проветривать квартиру продлевает людям жизнь

«Регулярное проветривание помещений оказывает положительное влияние на здоровье. Проветривание способствует улучшению качества воздуха в помещениях, обеспечивая приток свежего кислорода и удаляя избыточное количество углекислого газа», - объяснил Агапкин пользу такой привычки.

Выполнять проветривание следует каждые полтора-два часа.

Открывать окна нужно в каждой комнате по очереди. Продолжительность таких проветриваний – 5-10 минут.

Окна следует открывать как можно шире – небольшое открытие делает воздухообмен слишком медленным.

Открывать окна обязательно следует утром после пробуждения и подъема с постели, поскольку за ночь содержание кислорода в комнате со спящими людьми снижается

Проветривать кухню нужно после окончания готовки – окна следует оставлять открытыми хотя бы в течение 10 минут.

Не нужно держать окна открытыми слишком долго – это может переохладить помещение.

Врач Агапкин констатировал: привычка проветривать квартиру продлевает людям жизнь.Он добавил, что благодаря регулярному проветриванию в воздухе квартиры снижается концентрация вирусов и бактерий, вместе с чем уменьшаются и риски заболеть. Чем реже организм поддается воздействию инфекций, тем крепче его здоровье в целом и ниже вероятность развития более серьезных патологий, сокращающих жизнь, подчеркнул Агапкин на съемках программы «О самом главном».До этого врач-терапевт Татьяна Тарадеева объяснила , как правильно проветривать квартиру.Окна становятся запотевшими. Появление такого конденсата – показательный знак неправильной или недостаточной вентиляции, а также повышенной влажности в помещении, ведущей к распространению грибка и плесени.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может вредить здоровью стоящая в квартире наряженная новогодняя елка.

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