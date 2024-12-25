Врач Агапкин: привычка проветривать квартиру продлевает людям жизнь

218 Фото: https://unsplash.com/photos/white-wooden-framed-glass-window-b4tR0f1NVh4
приоткрытое окно

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин объяснил, как связаны привычка проветривать жилье и продолжительность жизни.

Врач Агапкин констатировал: привычка проветривать квартиру продлевает людям жизнь.

«Регулярное проветривание помещений оказывает положительное влияние на здоровье. Проветривание способствует улучшению качества воздуха в помещениях, обеспечивая приток свежего кислорода и удаляя избыточное количество углекислого газа», - объяснил Агапкин пользу такой привычки.

Он добавил, что благодаря регулярному проветриванию в воздухе квартиры снижается концентрация вирусов и бактерий, вместе с чем уменьшаются и риски заболеть. Чем реже организм поддается воздействию инфекций, тем крепче его здоровье в целом и ниже вероятность развития более серьезных патологий, сокращающих жизнь, подчеркнул Агапкин на съемках программы «О самом главном».

До этого врач-терапевт Татьяна Тарадеева объяснила, как правильно проветривать квартиру.
  • Выполнять проветривание следует каждые полтора-два часа.
  • Открывать окна нужно в каждой комнате по очереди. Продолжительность таких проветриваний – 5-10 минут.
  • Окна следует открывать как можно шире – небольшое открытие делает воздухообмен слишком медленным.
  • Открывать окна обязательно следует утром после пробуждения и подъема с постели, поскольку за ночь содержание кислорода в комнате со спящими людьми снижается
  • Проветривать кухню нужно после окончания готовки – окна следует оставлять открытыми хотя бы в течение 10 минут.
  • Не нужно держать окна открытыми слишком долго – это может переохладить помещение.
Как понять, что квартира неправильно проветривается? Окна становятся запотевшими. Появление такого конденсата – показательный знак неправильной или недостаточной вентиляции, а также повышенной влажности в помещении, ведущей к распространению грибка и плесени.

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Сергей Агапкин
Сергей Агапкин
Здоровье
врач-реабилитолог, ректор Института традиционных систем оздоровления
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Теги : проветривание помещений, продление жизни, Сергей Агапкин