Врач Агапкин: привычка проветривать квартиру продлевает людям жизнь
Врач-реабилитолог Сергей Агапкин объяснил, как связаны привычка проветривать жилье и продолжительность жизни.
Врач Агапкин констатировал: привычка проветривать квартиру продлевает людям жизнь.
«Регулярное проветривание помещений оказывает положительное влияние на здоровье. Проветривание способствует улучшению качества воздуха в помещениях, обеспечивая приток свежего кислорода и удаляя избыточное количество углекислого газа», - объяснил Агапкин пользу такой привычки.
Он добавил, что благодаря регулярному проветриванию в воздухе квартиры снижается концентрация вирусов и бактерий, вместе с чем уменьшаются и риски заболеть. Чем реже организм поддается воздействию инфекций, тем крепче его здоровье в целом и ниже вероятность развития более серьезных патологий, сокращающих жизнь, подчеркнул Агапкин на съемках программы «О самом главном».
До этого врач-терапевт Татьяна Тарадеева объяснила, как правильно проветривать квартиру.
- Выполнять проветривание следует каждые полтора-два часа.
- Открывать окна нужно в каждой комнате по очереди. Продолжительность таких проветриваний – 5-10 минут.
- Окна следует открывать как можно шире – небольшое открытие делает воздухообмен слишком медленным.
- Открывать окна обязательно следует утром после пробуждения и подъема с постели, поскольку за ночь содержание кислорода в комнате со спящими людьми снижается
- Проветривать кухню нужно после окончания готовки – окна следует оставлять открытыми хотя бы в течение 10 минут.
- Не нужно держать окна открытыми слишком долго – это может переохладить помещение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может вредить здоровью стоящая в квартире наряженная новогодняя елка.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Сергей Агапкин
Здоровье
врач-реабилитолог, ректор Института традиционных систем оздоровления
Оставить комментарий