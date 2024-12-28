Врач Калошина: людям с проблемами сердца нужно ограничиться одним бутербродом с икрой

«Иизбыточное потребление натрия может вызвать нарушение водного обмена, способствовать отекам и повышению артериального давления. Поэтому людям с гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью не стоит злоупотреблять икрой», - объяснила врач в комментарии РИА Новости.

Людям с гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью следует строго контролировать количество съедаемой икры, – таким предупреждением поделилась врач-эндокринолог Мария Калошина. Медик заявила, что людям с проблемами сердца нужно ограничиться одним бутербродом с икрой и помнить, что новогодний деликатес содержит много соли.Калошина подчеркнула, что соль в целом должна употребляться достаточно умеренно.Мария Калошина обратила внимание, что людям без проблем со здоровьем можно за один прием пищи съесть максимум пят чайных ложек красной икры, примерно два бутерброда. Максимальное количество икры, которое могут позволить себе гипертоники и люди с проблемами сердца – три чайных ложки в день.До этого врач-эндокринолог Калошина информировала , что употребление качественной красной икры связано с целым рядом позитивных эффектов. Этот продукт содержит в себе крайне полезные для организма вещества, витамины и антиоксиданты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-диетолог Михаил Гинзбург констатировал: натуральная красная икра способствует снижению уровня холестерина

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