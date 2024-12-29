Нарколог Юхименко: от алкогольного застолья в Новый год чаще страдают люди без зависимости

«Основная нагрузка врачей приходится к концу праздников. Некоторые граждане не могут выйти из запоя. Организм не может самостоятельно вернуться в исходное трезвое состояние», - сказал об этом нарколог в комментарии vl.aif.ru

«Большинство жертв алкогольного застолья – люди, не имеющие зависимости».

Приморский нарколог Юхименко сообщил, что употребление алкоголя в Новый год нередко перерастает в проблему, угрожающую здоровью и благополучию людей. Одой из таких проблем он назвал состояние запоя, возникающее на фоне регулярного приема спиртного в праздничные выходные. Юхименко отметил, что если у человека формируется запой, выйти из его самостоятельно получается далеко не всегда.Специалист обратил внимание, что как ни странно от алкогольного застолья в Новый год чаще страдают люди без зависимости.Юхименко уточнил, что когда такие мало пьющие в целом люди под наплывом эмоций в праздники начинают превышать свою обычную дозу спиртного, это может вызвать цепочку нарушений в организме. В частности, они подвергаются риску пострадать от сильного абстинентного синдрома, психозов, эпилептических приступов, токсического поражения органов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно помочь человеку при отравлении алкоголем во время застолья, советами поделилась нарколог Мария Касперович.

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