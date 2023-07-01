Нутрициолог Строков назвал 8 продуктов, которые спасут от отеков

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Нутрициолог Строков назвал 8 продуктов, которые спасут от отеков


Такие продукты, как огурец, арбуз, сельдерей, спаржа, лимон, зеленые листовые овощи, ананас и куриный бульон, могут помочь вам вывести лишнюю воду из организма благодаря высокому содержанию воды и определенным ингредиентам.



Поэтому, если вы хотите избавиться от обезвоживания естественным путем, эти продукты могут стать хорошим дополнением к вашему рациону. Попробуйте их и посмотрите, как они повлияют на ваше тело.

 

Натуральные помощники против задержки воды


"Когда дело доходит до обезвоживания, большинство людей, вероятно, в первую очередь думают о диуретиках или медицинских мерах. Но вы также можете избавиться от лишней воды в организме с помощью определенных продуктов", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Строков назвал 8 продуктов, которые спасут от отеков.


Огурцы: огурцы примерно на 96 процентов состоят из воды. Они также содержат электролиты, такие как калий, магний и кальций. Эти вещества могут помочь регулировать баланс жидкости в организме.

Арбузы: фрукты не только освежают, но и обладают дренажным эффектом. Они также состоят в основном из воды и могут помочь вам вывести лишнюю жидкость из вашего тела.

Сельдерей: овощ — еще один выводящий жидкость продукт. В нем много клетчатки и воды, что способствует пищеварению и помогает при обезвоживании.

Спаржа: содержит аспарагиновую кислоту, соединение, которое способствует работе почек и помогает выводить лишнюю жидкость.

Лимон: цитрат, содержащийся в лимонах, может помочь поддержать функцию почек и вывести из организма лишнюю воду.

Ананас: этот тропический фрукт содержит фермент под названием бромелайн, который помогает выводить лишнюю воду из организма и улучшает пищеварение.

Листовая зелень: такие овощи, как шпинат, капуста и руккола, также содержат большое количество воды и клетчатки.

Куриный бульон:  поможет вашему организму избавиться от лишней жидкости. Однако при приготовлении старайтесь не пересолить.


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