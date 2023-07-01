Нутрициолог Строков назвал 8 продуктов, которые спасут от отеков

Такие продукты, как огурец, арбуз, сельдерей, спаржа, лимон, зеленые листовые овощи, ананас и куриный бульон, могут помочь вам вывести лишнюю воду из организма благодаря высокому содержанию воды и определенным ингредиентам.





Поэтому, если вы хотите избавиться от обезвоживания естественным путем, эти продукты могут стать хорошим дополнением к вашему рациону. Попробуйте их и посмотрите, как они повлияют на ваше тело.

Натуральные помощники против задержки воды

"Когда дело доходит до обезвоживания, большинство людей, вероятно, в первую очередь думают о диуретиках или медицинских мерах. Но вы также можете избавиться от лишней воды в организме с помощью определенных продуктов", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

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