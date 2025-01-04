В России распространяется свиной грипп: врач предупреждает о его опасности

«Внезапно появляется одышка, усиливается кашель, поднимается высокая температура. Это приводит к нарушению сердечного ритма, а ожидание скорой помощи и дорога до больницы иногда занимают много времени, что повышает риск летального исхода. При стремительном развитии гриппа человек может уйти за считаные минуты», - предупредила Чернышова в комментарии « Вечерней Москве ».

По данным РИАМО, в России увеличились случаи заражения вирусными заболеваниями, среди которых активно распространяется свиной грипп (вирус гриппа А(H1N1)2009). Врач-терапевт Чернышова сообщила, что инфицирование свиным гриппом представляет серьезную угрозу для человеческого организма – он способен вызвать сбой в работе многих органов всего за несколько часов, провоцируя развитие полиорганной недостаточности с нарушениями в работе сердца, мозга, легких, сосудов, печени. При заболевании им быстро возникает ухудшение состояния вплоть до риска летального исхода. При этом люди с ослабленной иммунной системой и хроническими патологиями составляют особую группу риска, последствия свиного гриппа для них могут оказаться особенно тяжелыми.Чтобы предотвратить заражение свиным гриппом, важно придерживаться некоторых профилактических мер, констатировала эксперт.Врач назвала способы защиты: специалистка порекомендовала избегать мест скопления людей, носить защитные маски, неоднократно за день мыть руки (наиболее тщательно – после посещения общественных мест).Самым эффективным методом предупредить заражение вирусом гриппа является прививка, подчеркнула врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких проблемах со здоровьем недопустимо самолечение

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