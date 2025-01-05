Укрепление нервов и сердца: врачи назвали ТОП-7 причин для регулярных прогулок зимой

Сотрудники уфимской РКБ имени Куватова опубликовали в соцсети ТОП-7 причин для регулярных прогулок зимой. Специалисты констатируют, что физическая активность в холодное время года важна для хорошего иммунитета и крепкой психики.Итак, вот 7 причин регулярно совершать зимой пешие прогулки.Организм получает много кислорода, благодаря чему активизирует выработка эндорфинов, осуществляемая мозгом. Это позволяет сохранять хорошее настроение, не страдать от депрессии.Зимние прогулки дают эффект отвлечения от повседневных забот, что снижает уровень нервного напряжения, стресса.Помимо укрепления нервов, во время пеших прогулок происходит укрепление мышц ног, спины, живота.. Ходьба на зимнем воздухе улучшает кровообращение, что содействует укреплению сердечно-сосудистой системы, иммунитета.Прогулки помогают с социализацией, общением, которые очень важны для сохранения здоровья нервной системы и профилактики слабоумия.В процессе пешей ходьбы сжигаются калории – это полезно для похудения или поддержания нормального веса.Благодаря позитивному влиянию зимних прогулок на работу мозга повышается креативность и работоспособность.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает сохранить здоровье при высоких нагрузках , рекомендациями поделилась нутрициолог Ирина Попкова.

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