Нутрициолог Попкова назвала простой способ сохранить здоровье при высоких нагрузках
Нутрициолог Ирина Попкова: чтобы не подорвать здоровье, в периоды высоких нагрузок нужно достаточно спать.
Нутрициолог Попкова констатировала, что простым способом сохранить здоровье при высоких нагрузках является сон продолжительностью не менее 7 часов. Качественный сон способствует укреплению иммунитета даже если человеку приходится выполнять много дел. В свою очередь, из-за недосыпа эффективность работы иммунной системы снижается, и человек становится подвержен заболеваниям, инфекциям.
«Физиологическая норма сна для взрослых не менее 7-8 часов непрерывного ночного сна. Недосыпание, как и увеличение количества сна, не полезны», - сообщила специалистка.
Попкова назвала несложные правила, которые могут сделать сон качественным.
- Нужно соблюдать устойчивый график, ложиться и вставать в одно время;
- Вечером следует отказываться от гаджетов минимум за 30 минут до сна;
- Спальное место должно хорошо проветриваться перед сном, его температура воздуха должна составлять 17-19 градусов;
- Нужно позаботиться о затемнении с помощью штор, жалюзи или маски для сна.
Эксперт обратила внимание, что укреплению иммунитета и здоровья содействуют регулярные умеренные физнагрузки – они повышают активность клеток иммунной системы, которые участвуют в борьбе с бактериями, вирусами и другими микроорганизмами.
«Особенно полезны утренние прогулки, которые не только активируют иммунитет, но и способствуют выработке витамина D под воздействием солнечных лучей. Бег, плавание, активная ходьба насыщают клетки тканей кислородом, активизируют обмен веществ и способствуют повышению выносливости организма», - поделилась она с «Газетой.Ru».
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