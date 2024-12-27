Нутрициолог Попкова назвала простой способ сохранить здоровье при высоких нагрузках

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хорошее здоровье

Нутрициолог Ирина Попкова: чтобы не подорвать здоровье, в периоды высоких нагрузок нужно достаточно спать.

Нутрициолог Попкова констатировала, что простым способом сохранить здоровье при высоких нагрузках является сон продолжительностью не менее 7 часов. Качественный сон способствует укреплению иммунитета даже если человеку приходится выполнять много дел. В свою очередь, из-за недосыпа эффективность работы иммунной системы снижается, и человек становится подвержен заболеваниям, инфекциям.

«Физиологическая норма сна для взрослых не менее 7-8 часов непрерывного ночного сна. Недосыпание, как и увеличение количества сна, не полезны», - сообщила специалистка.

Попкова назвала несложные правила, которые могут сделать сон качественным.
  • Нужно соблюдать устойчивый график, ложиться и вставать в одно время;
  • Вечером следует отказываться от гаджетов минимум за 30 минут до сна;
  • Спальное место должно хорошо проветриваться перед сном, его температура воздуха должна составлять 17-19 градусов;
  • Нужно позаботиться о затемнении с помощью штор, жалюзи или маски для сна.
Также, добавила Попкова, сохранить здоровье при высоких нагрузках помогает включение в рацион продуктов, содержащих витамины D и С, цинк, помимо этого – достаточное питье воды.

Эксперт обратила внимание, что укреплению иммунитета и здоровья содействуют регулярные умеренные физнагрузки – они повышают активность клеток иммунной системы, которые участвуют в борьбе с бактериями, вирусами и другими микроорганизмами.

«Особенно полезны утренние прогулки, которые не только активируют иммунитет, но и способствуют выработке витамина D под воздействием солнечных лучей. Бег, плавание, активная ходьба насыщают клетки тканей кислородом, активизируют обмен веществ и способствуют повышению выносливости организма», - поделилась она с «Газетой.Ru».

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Теги : укрепление здоровья, советы специалистов, Ирина Попкова