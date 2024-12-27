Нутрициолог Попкова назвала простой способ сохранить здоровье при высоких нагрузках

«Физиологическая норма сна для взрослых не менее 7-8 часов непрерывного ночного сна. Недосыпание, как и увеличение количества сна, не полезны», - сообщила специалистка.

Нужно соблюдать устойчивый график, ложиться и вставать в одно время;

Вечером следует отказываться от гаджетов минимум за 30 минут до сна;

Спальное место должно хорошо проветриваться перед сном, его температура воздуха должна составлять 17-19 градусов;

Нужно позаботиться о затемнении с помощью штор, жалюзи или маски для сна.

«Особенно полезны утренние прогулки, которые не только активируют иммунитет, но и способствуют выработке витамина D под воздействием солнечных лучей. Бег, плавание, активная ходьба насыщают клетки тканей кислородом, активизируют обмен веществ и способствуют повышению выносливости организма», - поделилась она с « Газетой.Ru ».

Нутрициолог Попкова констатировала, что простым способом сохранить здоровье при высоких нагрузках является сон продолжительностью не менее 7 часов. Качественный сон способствует укреплению иммунитета даже если человеку приходится выполнять много дел. В свою очередь, из-за недосыпа эффективность работы иммунной системы снижается, и человек становится подвержен заболеваниям, инфекциям.Попкова назвала несложные правила, которые могут сделать сон качественным.Также, добавила Попкова, сохранить здоровье при высоких нагрузках помогает включение в рацион продуктов, содержащих витамины D и С, цинк, помимо этого – достаточное питье воды.Эксперт обратила внимание, что укреплению иммунитета и здоровья содействуют регулярные умеренные физнагрузки – они повышают активность клеток иммунной системы, которые участвуют в борьбе с бактериями, вирусами и другими микроорганизмами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям старше 60 лет следует включать в свой рацион кефир , такой совет россиянам дала врач-диетолог Елена Соломатина.

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