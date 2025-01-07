Химик Панов: молочные продукты следует хранить на верхней полке холодильника

«Не следует хранить уже приготовленные блюда рядом с сырыми продуктами, так как в необработанной еде могут содержаться бактерии, которые при попадании в пищу способны стать причиной возникновения различных заболеваний», - предупредил Алексей Панов.

«Перед тем, как отправить продукты в лотки, тщательно вымойте и высушите их, чтобы предотвратить распространение бактерий и сохранить свежесть продуктов», - заявил специалист.

Холодильник является сложной системой хранения, в которой каждая зона отводится под определенные продукты – об этом в беседе с Life.ru рассказал кандидат химических наук Алексей Панов.Вот какие рекомендации дает эксперт по поводу хранения разных продуктов в холодильнике.Температура этой зоны колеблется от 2 до 4 градусов. По словам специалиста, здесь следует хранить продукты, не требующие основательного, долгого приготовления перед употреблением, – молочные и кисломолочные изделия, открытые банк с консервами, заливное. Панов подчеркнул, что такие продукты не требуют низких температур для сохранения свежести, но все же важно следить за их сроком годности.Здесь температура немного ниже – от 0 до 2 градусов. Специалист советует держать на этой полке холодильника яйца, сосиски и колбасу, готовые блюда. Что важно: приготовленная пища должна тщательно закрываться и не соседствовать с сырыми продуктами, чтобы избежать перекрестного загрязнения.Температура этой зоны держится в пределах минус 2 градуса. Здесь правильно размещать сырую рыбу, мясо, курицу, фарш, готовые блюда в больших емкостях, уточнил эксперт.Панов заметил, что овощи и фрукты, которые нужно здесь размещать, следует хранить в разных ящиках, чтобы избежать быстрого гниения.химик посоветовал хранить продукты с длительным сроком годности, такие как сыры, соусы, масла и напитки, которые не нуждаются в поддержании низкотемпературного режима.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты ошибочно отправляются многими людьми на хранение в холодильник

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