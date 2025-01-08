Питье сладкой газировки ведет к нарушению обмена веществ, ожирению и диабету

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газировка

Употребление сладких газированных напитков является одним из ключевых факторов диабета 2 типа у современных людей, считают ученые.

Согласно новым исследовательским данным, огромное количество новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа, возникших в мире, тесно связаны с питьем сладкой газировки и другими подслащенными напитками. Россия оказалась в числе стран, где произошел существенный прирост заболеваемости сердечно-сосудистого характера, обусловленный употреблением сладких напитков (об этом сообщила «КП», ссылаясь на публикацию журнала NM).

Ученые предупреждают, что пристрастие к сладким напиткам ведет к возникновению опасных нарушений в организме. Такие напитки называют «жидким сахаром»: быстрые углеводы из них очень быстро усваиваются, вызывая резкий скачок уровня глюкозы в крови, а затем – ответное интенсивное выделение инсулина. Если всплески глюкозы и инсулина происходят регулярно, повышается риск инсулинорезистентности (невосприимчивости к инсулину), из-за которой развивается активное жироотложение. На этом фоне возникают проблемы с обменом веществ и сердцем.

Медики советуют не употреблять сладкой на вкус газировки и других подслащенных напитков – особенно натощак и в сочетании с углеводными и жирными продуктами.

До этого диетолог Алексей Кабанов рассказал в интервью об опасности питья газировки для печени. Он заявил, что регулярный прием таких напитков чреват развитием неалкогольной жировой болезни печени и связал это с тем, что в организм со сладкой газировкой попадает особенно много сахара.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление сладких газированных напитков серьезно вредит состоянию головного мозга.

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