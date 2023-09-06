Вредит больше, чем алкоголь: диетолог Кабанов назвал опасный продукт для печени, который есть в каждом доме
По словам диетолога-консультанта Алексея Кабанова, сахар может навредить печени больше, чем алкоголь.
— Самое массовое заболевание печени в нашей стране — неалкогольная жировая болезнь. При этом самое вредное сочетание продуктов для печени: животные жиры и сахар, — объяснил специалист «Ленте.ру».
Особенно много сахара в организм попадает со сладкой газировкой. В этом популярном напитке (особенно газировку любят дети) количество сахара может доходить до 25 граммов на 100 миллилитров. В половине стакана напитка, если посчитать, содержится суточная норма сахара для взрослого.
Медик приводит такой пример: если человек ест жирную свинину, запивая ее газировкой, то печень получает самый настоящий удар. Если тот же человек при этом выпивает алкоголь, то удар получится двойной. Итог может быть фатальным — цирроз и рак печени
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — одно из самых распространенных хронических заболеваний печени в мире.
Признаки первой стадии болезни могут либо отсутствовать, либо проявляться слабо. Больной ощущает слабость, быструю утомляемость, у него пропадает аппетит. Может возникать чувство тяжести и дискомфорта в области печени.
Симптомы:
- Тупая или ноющая боль в верхней правой части живота
- Постоянная усталость
- Необъяснимая потеря веса
- Слабость
Можно ли полностью вылечить жировой гепатоз печени?
От самого жирового гепатоза лекарства нет. Цель лечения – убрать или ослабить факторы риска.
Факторы риска, повышающие риск развития НАЖБП:
- повышенный уровень холестерина;
- инсулинорезистентность;
- микроальбумин в моче;
- повышенное содержание уратов в крови;
- нарушение углеводного обмена.
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