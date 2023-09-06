Вредит больше, чем алкоголь: диетолог Кабанов назвал опасный продукт для печени, который есть в каждом доме

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напиток

По словам диетолога-консультанта Алексея Кабанова, сахар может навредить печени больше, чем алкоголь. 

— Самое массовое заболевание печени в нашей стране — неалкогольная жировая болезнь. При этом самое вредное сочетание продуктов для печени: животные жиры и сахар, — объяснил специалист «Ленте.ру».

Особенно много сахара в организм попадает со сладкой газировкой. В этом популярном напитке (особенно газировку любят дети) количество сахара может доходить до 25 граммов на 100 миллилитров. В половине стакана напитка, если посчитать, содержится суточная норма сахара для взрослого.

Медик приводит такой пример: если человек ест жирную свинину, запивая ее газировкой, то печень получает самый настоящий удар. Если тот же человек при этом выпивает алкоголь, то удар получится двойной. Итог может быть фатальным — цирроз и рак печени

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — одно из самых распространенных хронических заболеваний печени в мире. 

Признаки первой стадии болезни могут либо отсутствовать, либо проявляться слабо. Больной ощущает слабость, быструю утомляемость, у него пропадает аппетит. Может возникать чувство тяжести и дискомфорта в области печени.

Симптомы:
  • Тупая или ноющая боль в верхней правой части живота 
  • Постоянная усталость
  • Необъяснимая потеря веса
  • Слабость

Можно ли полностью вылечить жировой гепатоз печени?

От самого жирового гепатоза лекарства нет. Цель лечения – убрать или ослабить факторы риска. 

Факторы риска, повышающие риск развития НАЖБП:
  • повышенный уровень холестерина;
  • инсулинорезистентность;
  • микроальбумин в моче;
  • повышенное содержание уратов в крови;
  • нарушение углеводного обмена.

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