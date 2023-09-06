Вредит больше, чем алкоголь: диетолог Кабанов назвал опасный продукт для печени, который есть в каждом доме

Тупая или ноющая боль в верхней правой части живота

Постоянная усталость

Необъяснимая потеря веса

Слабость

повышенный уровень холестерина;

инсулинорезистентность;

микроальбумин в моче;

повышенное содержание уратов в крови;

нарушение углеводного обмена.

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