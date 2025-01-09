Психолог Наумова: подверженный тревожности человек склонен замечать все только негативное

«Тревожность вызвать может абсолютно любая жизненная ситуация – например, большая ответственность на работе, смена должности, мелкая ссора. Накопление некоторых психологических проблем может спровоцировать дебют тревожных состояний», - предупредила специалист.

«У тревожного человека есть склонность замечать только негативные моменты из жизни. Складывается впечатление, что человек не видит ничего хорошего. Все вокруг его раздражает и выводит из себя, а еще чаще пугает», - поделилась она в беседе с «Вечерней Москвой».

Психолог Наумова объяснила, что тревожность – это состояние, способное возникнуть в разном возрасте. Чаще всего его провоцируют сильные нервные срывы и соматические заболевания.Кроме того, добавила Наумова, фактором имеющейся у человека повышенной тревожности могут оказаться детские травмы; личностные психологические особенности, наследственность.Она обратила внимание, что некоторые тревожные состояния граничат с ментальными проблемами.Психолог уточнила, по каким проявлениям можно узнать, подвержен ли тревожности человек. Эксперт назвала несколько «говорящих» показателей.Один из таких маркеров – это склонность к негативизму. Наумова заметила, что подверженный тревожности человек склонен замечать все только негативное вокруг себя.Также тревожным людям присуща низкая самооценка, они часто бывают пассивными. Другая их характерная черта – это нежелание с кем-либо коммуницировать.Вдобавок они могут демонстрировать перепады своего психоэмоционального состояния, когда апатичность чередуется с повышенной возбудимостью.Наумова подчеркнула, что тревожность можно успешно лечить, помогая человеку поддерживать более здоровое и стабильное психическое состояние. По словам психолога, при тревожных расстройствах пациентам назначают специальные препараты, благодаря которым корректируется исключительно мрачное восприятие мира и приходит понимание того, что полноценная жизнь богата не только печальными событиями.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что цельнозерновой хлеб входит в число продуктов, полезных для укрепления психики в моменты нервного напряжения , на данный факт указала терапевт Людмила Фролова.

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