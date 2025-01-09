Психолог Наумова: подверженный тревожности человек склонен замечать все только негативное
Психолог Наталья Наумова рассказала, по каким показателям можно определить наличие повышенной тревожности.
Психолог Наумова объяснила, что тревожность – это состояние, способное возникнуть в разном возрасте. Чаще всего его провоцируют сильные нервные срывы и соматические заболевания.
«Тревожность вызвать может абсолютно любая жизненная ситуация – например, большая ответственность на работе, смена должности, мелкая ссора. Накопление некоторых психологических проблем может спровоцировать дебют тревожных состояний», - предупредила специалист.
Кроме того, добавила Наумова, фактором имеющейся у человека повышенной тревожности могут оказаться детские травмы; личностные психологические особенности, наследственность.
Она обратила внимание, что некоторые тревожные состояния граничат с ментальными проблемами.
Психолог уточнила, по каким проявлениям можно узнать, подвержен ли тревожности человек. Эксперт назвала несколько «говорящих» показателей.
Один из таких маркеров – это склонность к негативизму. Наумова заметила, что подверженный тревожности человек склонен замечать все только негативное вокруг себя.
«У тревожного человека есть склонность замечать только негативные моменты из жизни. Складывается впечатление, что человек не видит ничего хорошего. Все вокруг его раздражает и выводит из себя, а еще чаще пугает», - поделилась она в беседе с «Вечерней Москвой».
Также тревожным людям присуща низкая самооценка, они часто бывают пассивными. Другая их характерная черта – это нежелание с кем-либо коммуницировать.
Вдобавок они могут демонстрировать перепады своего психоэмоционального состояния, когда апатичность чередуется с повышенной возбудимостью.
Наумова подчеркнула, что тревожность можно успешно лечить, помогая человеку поддерживать более здоровое и стабильное психическое состояние. По словам психолога, при тревожных расстройствах пациентам назначают специальные препараты, благодаря которым корректируется исключительно мрачное восприятие мира и приходит понимание того, что полноценная жизнь богата не только печальными событиями.
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Наталья Наумова
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