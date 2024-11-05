Помогают снять стресс: врач назвала хлеб среди продуктов для укрепления психики
Цельнозерновой хлеб входит в число продуктов, полезных для укрепления психики в моменты нервного напряжения.
Терапевт Людмила Фролова напомнила россиянам, что питание человека оказывает большое влияние на его психическое здоровье.
Некоторые продукты эффективно помогают снять стресс, сообщила медик в разговоре с «Лентой.ру».
Вот что рекомендует есть специалист для укрепления психики и снятия нервного перенапряжения.
Продукты, богатые магнием. Он оказывает нормализующее действие на состояние высших отделов нервной системы при эмоциональном напряжении, депрессии, неврозе. При недостатке магния подверженность разного рода стрессам не только становится более существенной, но и сами стрессовые ощущения оказываются более глубокими и травмирующими. Какие продукты дают организму много магния: бананы, орехи, зеленые листовые овощи: капуста, листовые салаты, шпинат, щавель.
Темный шоколад. Помимо магния он также насыщен антиоксидантами, стимулирующими выработку эндорфинов – веществ, известных как «гормоны радости». Благодаря их синтезу человек чувствует себя расслабленным, меньше волнуется.
Продукты с омега-3. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 обладают противовоспалительным эффектом. Именно воспаление, возникающее в организме как ответная реакция на разного рода токсины и аллергены, оказывает разрушительное влияние на ЦНС и провоцирует проблемы с психикой.
«Омега-3 много в жирной рыбе, лидером по их содержанию является мойва, которая также содержит аминокислоту триптофан — предшественник гормона счастья серотонина».
Источники витамина С. По словам Фроловой, данный витамин способствует снижению уровня гормона стресса кортизола в организме. Чем больше кортизола, тем острее воспринимается любая неприятность, тем сильнее тревога, раздражение или гнев. Витамином С богаты цитрусовые, киви, сладкий перец, квашеная капуста.
Продукты, содержащие сложные углеводы. Врач назвала хлеб среди продуктов для укрепления психики.
«Обратите внимание на сложные углеводы, такие как цельнозерновой хлеб и каши».
Фролова пояснила, что такие продукты помогают стабилизировать уровень сахара в крови, от которого во многом зависит эмоциональное состояние человека. Когда уровень сахара резко меняется, это влечет за собой и перепады настроения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут влиять на процессы старения мозга– о них рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Людмила Фролова
ЗОЖ
врач-терапевт, кардиолог
Оставить комментарий