Помогают снять стресс: врач назвала хлеб среди продуктов для укрепления психики

«Омега-3 много в жирной рыбе, лидером по их содержанию является мойва, которая также содержит аминокислоту триптофан — предшественник гормона счастья серотонина».

«Обратите внимание на сложные углеводы, такие как цельнозерновой хлеб и каши».

Терапевт Людмила Фролова напомнила россиянам, что питание человека оказывает большое влияние на его психическое здоровье.Некоторые продукты эффективно помогают снять стресс, сообщила медик в разговоре с «Лентой.ру».Вот что рекомендует есть специалист для укрепления психики и снятия нервного перенапряжения.Он оказывает нормализующее действие на состояние высших отделов нервной системы при эмоциональном напряжении, депрессии, неврозе. При недостатке магния подверженность разного рода стрессам не только становится более существенной, но и сами стрессовые ощущения оказываются более глубокими и травмирующими. Какие продукты дают организму много магния: бананы, орехи, зеленые листовые овощи: капуста, листовые салаты, шпинат, щавель.Помимо магния он также насыщен антиоксидантами, стимулирующими выработку эндорфинов – веществ, известных как «гормоны радости». Благодаря их синтезу человек чувствует себя расслабленным, меньше волнуется.Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 обладают противовоспалительным эффектом. Именно воспаление, возникающее в организме как ответная реакция на разного рода токсины и аллергены, оказывает разрушительное влияние на ЦНС и провоцирует проблемы с психикой.По словам Фроловой, данный витамин способствует снижению уровня гормона стресса кортизола в организме. Чем больше кортизола, тем острее воспринимается любая неприятность, тем сильнее тревога, раздражение или гнев. Витамином С богаты цитрусовые, киви, сладкий перец, квашеная капуста.Врач назвала хлеб среди продуктов для укрепления психики.Фролова пояснила, что такие продукты помогают стабилизировать уровень сахара в крови, от которого во многом зависит эмоциональное состояние человека. Когда уровень сахара резко меняется, это влечет за собой и перепады настроения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут влиять на процессы старения мозга – о них рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

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