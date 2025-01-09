Хирург Мирошников: после праздников может произойти обострение желчнокаменной болезни

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боль в животе

Хирург Мирошников: переедание и вредная пища в праздники – главная причина проблем в работе желчного пузыря.

Хирург Денис Мирошников предупредил россиян: после праздников может произойти обострение желчнокаменной болезни, сопровождаемое воспалением и отеком желчного пузыря. При этом в животе возникают дискомфорт и вздутие, или же в эпигастральной области появляется резкая боль. Другие возможные симптомы – расстройство стула, тошнота, пожелтение кожи, повышение температуры тела.

Как может болеть живот при желчнокаменной болезни?

Кроме того, добавил Мирошников, после праздников повышаются риски интра- и послеоперационных осложнений, таких как кровотечение, желчеистечение, абсцедирование, перитонит.

Врач обратил внимание, что подобные нарушения в постпраздничный период чаще всего бывают обусловлены накоплением вредных эффектов, связанных с нездоровым питанием. Увлеченность жирной едой, копченостями, ультраобработанными продуктами, а также частые приемы алкоголя и недостаточное питье воды, либо несбалансированное питание с большими пазами между приемами пищи – все это способствует сгущению желчи и активизации воспалительных процессов в желчном пузыре.

Как пишет News.ru, Мирошников призвал россиян внимательнее относиться к выбору еды, а тем, кому уже диагностирована желчнокаменная болезнь, – посещать врача и проводить лечение в плановом порядке.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что крупные камни, возникающие в желчном пузыре, представляют особую угрозу для здоровья. С их появлением связан риск опасных патологий, включая панкреатит и рак.

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Денис Мирошников
Денис Мирошников
Здоровье
хирург
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Теги : желчнокаменная болезнь, Новый год, Денис Мирошников
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