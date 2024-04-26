Гастроэнтеролог Помойнецкая назвала симптомы плохого желчеоттока

Полипы, которые приводят к образованию камней, из-за чего происходит удаление желчного пузыря

Плохое усвоение жиров и жирорастворимых витаминов дают сухую кожу, тусклые волосы

Нарушение гормонального баланса

Запор

Дисбактериоз

Повышение биохимических показателей: АЛТ / АСТ

Повышение холестерина

Метаболический синдром

Жировой гепатоз

Вздутие

Паразитоз

Боли в правом подреберье, они бывают острыми и приступообразными.

Боли могут распространяться в спину или правое плечо.

Ощущение тяжести или дискомфорта в животе после приема жирной или тяжелой пищи.

Изменение аппетита, тошнота или рвота после приема пищи.

Желтушность кожи и глаз (желтуха), возникающая при блокировке желчных протоков камнем.

Изменение цвета мочи и стула.

Вздутие живота и чувство переполненности после еды.

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