Гастроэнтеролог Помойнецкая назвала симптомы плохого желчеоттока

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живот

Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая назвала симптомы плохого желчеоттока и качества желчи. Об этом она написала в своем блоге.
  • Полипы, которые приводят к образованию камней, из-за чего происходит удаление желчного пузыря
  • Плохое усвоение жиров и жирорастворимых витаминов дают сухую кожу, тусклые волосы
  • Нарушение гормонального баланса
  • Запор
  • Дисбактериоз 
  • Повышение биохимических показателей: АЛТ / АСТ 
  • Повышение холестерина
  • Метаболический синдром 
  • Жировой гепатоз
  • Вздутие
  • Паразитоз 

— В нашем организме все взаимосвязано, поэтому длительно существующее нарушение в работе печени и желчного пузыря приводит к общему дисбалансу, — отметила медик.

Болезни желчного пузыря могут включать различные состояния:

желчнокаменная болезнь, 
холецистит, 
дискинезия желчного пузыря
рак желчного пузыря. 

Желчнокаменная болезнь возникает, когда в желчном пузыре образуются камни, что может привести к коликам и другим симптомам. 

Холецистит — воспаление желчного пузыря, оно может быть вызвано инфекцией или блокировкой желчных протоков. 

Дискинезия желчного пузыря связана с нарушением его сократительной функции, что приводит к болевым ощущениям и проблемам с пищеварением. 

Симптомы желчнокаменной болезни:
  • Боли в правом подреберье, они бывают острыми и приступообразными.
  • Боли могут распространяться в спину или правое плечо.
  • Ощущение тяжести или дискомфорта в животе после приема жирной или тяжелой пищи.
  • Изменение аппетита, тошнота или рвота после приема пищи.
  • Желтушность кожи и глаз (желтуха), возникающая при блокировке желчных протоков камнем.
  • Изменение цвета мочи и стула.
  • Вздутие живота и чувство переполненности после еды.

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Теги : желчный пузырь, желчнокаменная болезнь