Гастроэнтеролог Помойнецкая назвала симптомы плохого желчеоттока
Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая назвала симптомы плохого желчеоттока и качества желчи. Об этом она написала в своем блоге.
- Полипы, которые приводят к образованию камней, из-за чего происходит удаление желчного пузыря
- Плохое усвоение жиров и жирорастворимых витаминов дают сухую кожу, тусклые волосы
- Нарушение гормонального баланса
- Запор
- Дисбактериоз
- Повышение биохимических показателей: АЛТ / АСТ
- Повышение холестерина
- Метаболический синдром
- Жировой гепатоз
- Вздутие
- Паразитоз
— В нашем организме все взаимосвязано, поэтому длительно существующее нарушение в работе печени и желчного пузыря приводит к общему дисбалансу, — отметила медик.
Болезни желчного пузыря могут включать различные состояния:
желчнокаменная болезнь,
холецистит,
дискинезия желчного пузыря
рак желчного пузыря.
Желчнокаменная болезнь возникает, когда в желчном пузыре образуются камни, что может привести к коликам и другим симптомам.
Холецистит — воспаление желчного пузыря, оно может быть вызвано инфекцией или блокировкой желчных протоков.
Дискинезия желчного пузыря связана с нарушением его сократительной функции, что приводит к болевым ощущениям и проблемам с пищеварением.
Симптомы желчнокаменной болезни:
- Боли в правом подреберье, они бывают острыми и приступообразными.
- Боли могут распространяться в спину или правое плечо.
- Ощущение тяжести или дискомфорта в животе после приема жирной или тяжелой пищи.
- Изменение аппетита, тошнота или рвота после приема пищи.
- Желтушность кожи и глаз (желтуха), возникающая при блокировке желчных протоков камнем.
- Изменение цвета мочи и стула.
- Вздутие живота и чувство переполненности после еды.
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