Врач Торопыгина назвала 6 продуктов для восстановления печени после праздников

«Оливковое масло также может повышать уровень хорошего холестерина в крови, что опять же полезно для печени», - добавила Ирина Торопыгина.

«Названные продукты можно есть в рамках разумного, но если вы задумаетесь всерьез лечить печень желчегонными сборами или препаратами, помните, что их должен назначать врач», - резюмировала Торопыгина в комментарии fontanka.ru

Врач Торопыгина назвала несколько продуктов, полезных для восстановления печени после праздников. Одним из них является. По словам медика, его употребление помогает снизить содержание жира в этом органе и риски тех заболеваний, которые развиваются в связи с ожирением печени.Также для восстановления печени после праздников полезно употреблять. Сухофрукт обладает антиоксидантным действием, благодаря чему защищает печеночные клетки от разрушительного влияния окислительного стресса.Что важно помнить: не следует есть много кураги (больше 7 штук в день), так как в ней содержится достаточного много фруктозы, вредной для печени при слишком активном употреблении.Другой продукт, помогающий печени «прийти в форму» –(сюда же относятся тыквенные семечки). Будучи богатым источником антиоксидантов и микроэлементов, тыква восстанавливает активность детоксикационных ферментов, а ее семечки активизируют процессы выведения продуктов метаболизма из печени и уменьшают в ней содержание жира.Кроме того, для укрепления здоровья печени следует есть, содержащую достаточно омега‑3 жирных кислот (сельдь, форель или скумбрия и другие виды). Медик уточнила, что присутствующая в меню рыба содействует регенерации печени, поддерживает ее детоксикационную функцию.Другой совет врача: хотя бы один раз в полторы недели следует употреблять, – данный продукт улучшает качество работы органа в системе пищеварения.Вдобавок на состояние печени хорошо влияет– его употребление способствует ее детоксикации и обладает ощелачивающим действием. Но самостоятельно «чистить» печень с помощью лимонного сока нельзя – подобная «чистка» может навредить организму, особенно при имеющихся хронических проблемах, включая гепатит и панкреатит.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как быстро может произойти восстановление печени при отказе от алкоголя.

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