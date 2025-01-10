Врач Никифоров рассказал о летальности метапневмовируса

224 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/womam-customer-with-headache-pharmacy_11981313.htm#page=2&query=cold&position=2&from_view=search&track=sph
ОРВИ

Врач Никифоров прокомментировал утверждения о том, что метапневмовирус дает 43% летальности.

Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал, что высказывания о высокой летальности метапневмовируса не соответствуют действительности. Наиболее массовая вспышка этой инфекции (hMPV) наблюдается сейчас в Китае. Некоторые источники сообщили, что среди пациентов с метапневмовирусом фиксируется высокая смертность.

Никифоров заявил, что пугающие цифры летальности этой инфекции – это явное преувеличение. Метапневмовирус не является новым вирусом, медикам он хорошо известен (детально был описан еще в 2001 году). Любой вирус периодически дает подъемы заболеваемости, метапневмовирус – не исключение, заметил врач.

«На самом деле летальность метапневмовируса очень низкая. Современная чума дает 7% летальности, COVID-19, давал 2-3%. 50% летальности или около дает только лихорадка Эбола, поэтому если бы летальность от метапневмовируса была 43%, то у нас был бы сейчас карантин. Катастрофического события в связи с его вспышкой нет», - сказал ученый в комментарии «Газете.Ru».

Эксперт обрати внимание, что данное заболевание практически не имеет отличий от других вызывающих ОРВИ вирусов, и лечится так же.

Также он подчеркнул, что диагностировать метапневмовирус можно только после проведения соответствующих лабораторных анализов – определить инфекцию по симптомам практически невозможно, поскольку они такие же, как и у других сезонных ОРВИ.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что иммунолог Николай Крючков посоветовал для защиты от распространения метапневмовируса носить медицинские маски.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Владимир Никифоров
Владимир Никифоров
Здоровье
профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета
Читать MedikForum.ru в
Врач Викулов рассказал, как проявляется метапневмовирус
Симптомами метапневмовируса являются кашель, одышка и боль в горле
Инфекционист: бубонная чума передается воздушно-капельным путем
Теги : метапневмовирус, летальный исход, Владимир Никифоров
Врач Кондрахин: гипотиреоз может «ударить» по сердцу
Сомнолог Царева: глубокое дыхание помогает уснуть при стрессе
Врач Белкина: для защиты от старения нужно сокращать количество простых углеводов