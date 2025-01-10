Для защиты от метапневмовируса. Иммунолог посоветовал начать носить маску при любом ОРВИ

«Любое проявление ОРВИ может свидетельствовать о заражении коронавирусной инфекцией, гриппом, метапневмовирусом или ещё чем-то. Поэтому здесь принцип такой — не передавать инфекцию другим людям, особенно уязвимым», - сказал кандидат медицинских наук в беседе с НСН.

Повышение температуры;

Боль, першение в горле;

Насморк, чихание, кашель;

Дискомфорт при движении глаз;

Ломота, боли в мышцах, головная боль;

Слабость, сонливость;

Отсутствие аппетита;

Озноб.

Иммунолог Николай Крючков посоветовал начать носить маску при любом подозрении на возникшее ОРВИ. Он отметил, что характерными симптомами респираторных вирусных заболеваний могут проявляться многие инфекции, включая метапневмовирус. Для защиты от них людям, у которых возникают такие симптомы, следует принять меры, чтобы не допустить заражения окружающих, сообщил Крючков.Симптомы ОРВИ:Иммунолог подчеркнул, что при появлении признаков заболевания не стоит посещать работу или место учебы, пользоваться общественным транспортом. Лучше отменить все свои встречи с другими людьми.Крючков обратил внимание, что существует группа риска – для составляющих ее людей инфекции, которым свойственно проявляться симптомами ОРВИ, могут быть особенно опасны из-за своих последствий. В частности, это могут быть пожилые люди или обладатели хронических патологий. Им нужно очень тщательно следить за здоровьем, следовать рекомендациям лечащих врачей, констатировал эксперт.Также он посоветовал при любом ухудшении состояния с подозрением на ОРВИ обращаться за медицинской помощью. Чтобы идентифицировать инфекцию, необходимо провести тесты. Выполнить их могут только профессиональные медики.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач иммунолог Георгий Викулов рассказал об особенностях метапневмовируса . Вспышка этой инфекции (метапневмовирус человека или hMPV) была зафиксирована в Китае, где успела вызвать серьезную нагрузку на систему здравоохранения.

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