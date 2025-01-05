Врач Викулов рассказал, как проявляется метапневмовирус

«Насморк, кашель, повышение температуры тела, лихорадка (не всегда ярко выраженная), поражение верхних, реже нижних дыхательных путей. Эта метапневмовирусная инфекция тяжелее протекает у людей с ослабленным иммунитетом, у людей с иммунодефицитами», - предупредил медик.

Врач иммунолог-аллерголог, инфекционист Георгий Викулов рассказал об особенностях метапневмовируса. Вспышка этой инфекции (метапневмовирус человека или hMPV) была зафиксирована в Китае, где успела вызвать серьезную нагрузку на систему здравоохранения.Врач Викулов сообщил «Известиям», какими симптомами проявляется метапневмовирус.Викулов добавил, что вирус передается от человека к человеку. Симптомы заболевания появляются после контакта с заболевшим, инкубационный период при заражении чаще всего составляет 3–5 дней. Наибольшую тревогу у врачей вызывает высокая восприимчивость к инфекции детей. По словам Викулова, чаще всего метапневмовирусом заражаются дети и подростки до 14 лет.Медик обратил внимание, что последствиями инфекции могут стать острый бронхит и пневмония.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в России увеличились случаи заражения вирусными заболеваниями, среди которых активно распространяется свиной грипп

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