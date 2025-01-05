Врач Викулов рассказал, как проявляется метапневмовирус
Врач Викулов назвал тех, кто подвергается наиболее высокому риску заражения метапневмовирусом.
Врач иммунолог-аллерголог, инфекционист Георгий Викулов рассказал об особенностях метапневмовируса. Вспышка этой инфекции (метапневмовирус человека или hMPV) была зафиксирована в Китае, где успела вызвать серьезную нагрузку на систему здравоохранения.
Врач Викулов сообщил «Известиям», какими симптомами проявляется метапневмовирус.
«Насморк, кашель, повышение температуры тела, лихорадка (не всегда ярко выраженная), поражение верхних, реже нижних дыхательных путей. Эта метапневмовирусная инфекция тяжелее протекает у людей с ослабленным иммунитетом, у людей с иммунодефицитами», - предупредил медик.
Викулов добавил, что вирус передается от человека к человеку. Симптомы заболевания появляются после контакта с заболевшим, инкубационный период при заражении чаще всего составляет 3–5 дней. Наибольшую тревогу у врачей вызывает высокая восприимчивость к инфекции детей. По словам Викулова, чаще всего метапневмовирусом заражаются дети и подростки до 14 лет.
Медик обратил внимание, что последствиями инфекции могут стать острый бронхит и пневмония.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в России увеличились случаи заражения вирусными заболеваниями, среди которых активно распространяется свиной грипп.
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Георгий Викулов
Здоровье
кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач иммунолог-аллерголог, инфекционист
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