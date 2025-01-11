Врач Корнеева: работать за компьютером и смотреть телевизор лучше стоя

«Чем меньше сидеть, тем больше пользы для сердца», - констатировала медик.

«Работайте за компьютером стоя и делайте перерывы для зарядки, например коротких прогулок или упражнений на растяжку. Дома смотрите телевизор стоя. Это занятие можно даже совмещать с глажкой или мытьем посуды», - поделилась рекомендациями кардиолог.

Врач Надежда Корнеева заявила, что риск пострадать от сердечно-сосудистых патологий зависит от того, сколько времени человек проводит в сидячем положении. Чтобы его уменьшить, необходимо как можно чаще вставать со стула, кресла.Корнеева обратила внимание, что достаточная физическая активность улучшает кровообращение и способствует снижению уровня холестерина в крови, помимо того, она способствует профилактике избыточного веса, сахарного диабета.Врач добавила, что проводить меньше времени сидя можно с помощью простых способов. В частности, следует стоя, а не сидя работать за компьютером или смотреть телевизор.Также, дополнила их Корнеева, следует вставать с насиженного места и начинать ходить, общаясь по телефону или берясь за смартфон. Что касается людей, имеющих проблемы с сердцем, им нужно обращаться к терапевту или спортивному врачу и следовать их рекомендациям по физической активности, подчеркнула кардиолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сидячая работа оказывает особое негативное воздействие на состояние органов мочеполовой системы у мужчин.

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