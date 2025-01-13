Врач-онколог Александр Петровский высказался о том, что может быть причиной роста числа пациентов, у которых выявляется рак. По словам медика, такое увеличение во многом объясняется улучшением диагностики. Кроме того, свою роль играет рост продолжительности жизни людей, сообщило ИА Кулик.По его данным, издание The Wall Street Journal сообщило недавно о заметно возросшем количестве случаев онкозаболеваний у молодых пациентов. Онколог Петровский не согласился с мнением о росте рака среди молодежи. Врач констатировал, что в большинстве случаев онкологические заболевания обнаруживаются у пожилых людей. Петровский подчеркнул, что на самом деле рост заболеваемости раком происходит равномерно, что скорее говорит о развитии здравоохранения и его возможностях диагностировать новообразования, а также о достаточно высоком уровне жизни общества, тяготеющего к долголетию.По словам онколога, сегодня средний возраст пациента, имеющего рак, превышает 60-летник порог. Увеличение в обществе числа людей старшей возрастной группы тесно связано с тем, что в нем растут и показатели онкологии.До этого хирург-онколог Иван Карасев рассказал о влиянии возраста на скорость развития рака. Он заметил, что при возникновении опухолей у молодых пациентов онкологический процесс может развиваться быстрее, чем у пожилых. В частности, это бывает обусловлено высокой скоростью обменных процессов в молодом организме.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пять групп людей заболевают раком чаще других, на их подверженность онкозаболеваниям указал онколог Игорь Вихлянов.

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