Офтальмолог Бабаева пояснила, когда из-за слез на ветру нужно обращаться к врачу
Обильное слезоотделение под влияние холода или ветра может быть тревожным симптомом, требующим обследования.
Врач-офтальмолог Аида Бабаева рассказала, что может стать причиной повышенной слезоточивости. Многие люди жалуются, что начинают «плакать», выходя на улицу, где холодно или ветрено. Такая реакция в целом не является опасной, нередко она является показателем старения организма. В то же время, отметила офтальмолог, бывают случаи, когда из-за слез на ветру нужно обращаться к врачу
Бабаева пояснила: если холод или ветер вызывают не просто обильное слезоотделение, но также у человека возникает светобоязнь или резь в глазах, то это должно стать поводом обследоваться.
Бабаева уточнила, что появление повышенной слезоточивости может быть связано со следующими проблемами:
- Аллергия;
- Конъюнктивит;
- Воспалительные процессы;
- Хронический ринит;
- Постназальный синдром;
- Инфекционные заболевания.
До этого врач Александр Мясников рассказал, что иногда при развитии рака у человека могут появляться необычные слезы.
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Аида Бабаева
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офтальмолог
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