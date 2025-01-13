Офтальмолог Бабаева пояснила, когда из-за слез на ветру нужно обращаться к врачу

Аллергия;

Конъюнктивит;

Воспалительные процессы;

Хронический ринит;

Постназальный синдром;

Инфекционные заболевания.

Врач-офтальмолог Аида Бабаева рассказала, что может стать причиной повышенной слезоточивости. Многие люди жалуются, что начинают «плакать», выходя на улицу, где холодно или ветрено. Такая реакция в целом не является опасной, нередко она является показателем старения организма. В то же время, отметила офтальмолог, бывают случаи, когда из-за слез на ветру нужно обращаться к врачуБабаева пояснила: если холод или ветер вызывают не просто обильное слезоотделение, но также у человека возникает светобоязнь или резь в глазах, то это должно стать поводом обследоваться.Бабаева уточнила, что появление повышенной слезоточивости может быть связано со следующими проблемами:Медик подчеркнула, что для избавления от чрезмерного слезоотделения во всех перечисленных случаях понадобятся разные методы терапии. Поэтому не стоит бороться со слезливостью в самодеятельном порядке или используя первые попавшиеся глазные капли – в таких обстоятельствах повышается риск подвергнуть глаза и слезные пути серьезному и опасному воспалению. Оно может быть острым или хроническим, а также иметь различную природу — грибковую, вирусную или бактериальную, добавила врач-офтальмолог в комментарии Life.ru До этого врач Александр Мясников рассказал, что иногда при развитии рака у человека могут появляться необычные слезы Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что представляет собой возникающий на глазном яблоке нарост (птеригиум), и насколько он бывает опасен.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.