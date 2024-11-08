«Появление мушек и пятна»: врач рассказала об опасных последствиях стресса для зрения

«Самые частые жалобы — это появление мушек, искр, пятна в поле зрения, частое моргание, светобоязнь, слезотечение, снижение остроты зрения. Эти зрительные нарушения возникают вследствие происходящего на фоне стресса спазма артерий и снижения содержания в организме кислорода», - сообщила Адамян «Газете.Ru».

При стрессе люди испытывают не только эмоциональный негатив и психологическое напряжение. Его последствием также могут быть разнообразные физические нарушения, и в том числе может нарушаться нормальная функция системы зрения, – об этом рассказала врач-офтальмолог Арпине Адамян.Медик уточнила, что причиной различных сбоев и патологий в состоянии стресса оказываются изменившийся гормональный баланс, чрезмерная активизация симпатической нервной системы, сосудистые и мышечные спазмы – все это возникает как ответная реакция тела, в котором рефлекторно включаются адаптационные механизмы. Результатом таких процессов становятся отклонения в работе сердечно-сосудистой системы, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, системы зрения.Врач-офтальмолог рассказала об опасных последствиях стресса для зрения.Врач констатировала: одним из самых опасных нарушений органов зрения при стрессе является острая центральная серозная хориоретинопатия. В ее случае возникает отек, затрагивающий сетчатку, и перед глазами появляется стойкое пятно, вдобавок резко снижается качество зрения.Все перечисленные негативные симптомы являются серьезным поводом для обращения к специалисту, подчеркнула Арпине Адамян.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами был составлен топ вредных для глаз продуктов , провоцирующих появление различных патологий системы зрения.

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