«Появление мушек и пятна»: врач рассказала об опасных последствиях стресса для зрения

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боль в глазах

В состоянии стресса могут возникнуть проблемы со зрением.

При стрессе люди испытывают не только эмоциональный негатив и психологическое напряжение. Его последствием также могут быть разнообразные физические нарушения, и в том числе может нарушаться нормальная функция системы зрения, – об этом рассказала врач-офтальмолог Арпине Адамян.

Медик уточнила, что причиной различных сбоев и патологий в состоянии стресса оказываются изменившийся гормональный баланс, чрезмерная активизация симпатической нервной системы, сосудистые и мышечные спазмы – все это возникает как ответная реакция тела, в котором рефлекторно включаются адаптационные механизмы. Результатом таких процессов становятся отклонения в работе сердечно-сосудистой системы, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, системы зрения.

Врач-офтальмолог рассказала об опасных последствиях стресса для зрения.

«Самые частые жалобы — это появление мушек, искр, пятна в поле зрения, частое моргание, светобоязнь, слезотечение, снижение остроты зрения. Эти зрительные нарушения возникают вследствие происходящего на фоне стресса спазма артерий и снижения содержания в организме кислорода», - сообщила Адамян «Газете.Ru».

Врач констатировала: одним из самых опасных нарушений органов зрения при стрессе является острая центральная серозная хориоретинопатия. В ее случае возникает отек, затрагивающий сетчатку, и перед глазами появляется стойкое пятно, вдобавок резко снижается качество зрения.

Все перечисленные негативные симптомы являются серьезным поводом для обращения к специалисту, подчеркнула Арпине Адамян.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами был составлен топ вредных для глаз продуктов, провоцирующих появление различных патологий системы зрения.

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Арпине Адамян
Арпине Адамян
Здоровье
офтальмолог
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Теги : стресс, нарушения зрения, Арпине Адамян
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